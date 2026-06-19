Торпедовец Андрей Крутов останется в аренде у «Амура» еще на сезон Спорт

Фото: ХК «Амур»

Андрей Крутов подписал новое соглашение с «Торпедо». Контракт с нападающим рассчитан до 2028 года.

Предстоящий сезон 20-летний хоккеист проведёт в «Амуре» на правах аренды. В хабаровском клубе он продолжит получать игровую практику и набираться опыта на уровне КХЛ.

В минувшем сезоне Крутов успел сыграть за три команды системы нижегородского клуба. В КХЛ он провел три матча, не отметившись результативными действиями. В ВХЛ за «Торпедо-Горький» нападающий принял участие в 23 встречах, в которых забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Также он сыграл девять матчей в МХЛ за «Чайку», набрав 7 очков (3+4).

С января 2026 года хоккеист выступал за «Амур» на правах аренды и до конца сезона провёл за хабаровский клуб 21 матч, в которых набрал четыре очка (2+2).

Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что с учетом заинтересованности хабаровской стороны и желания самого игрока было принято решение оформить временный переход.

«Во второй половине сезона 2025/2026 Андрей смог доказать свою состоятельность в „Амуре“, получив постоянное место в составе. За время, проведенное им на Дальнем Востоке, мы наблюдаем его прогресс и взросление», — подчеркнул Забуга.

В «Амуре» также удовлетворены вкладом молодого хоккеиста. Генеральный менеджер восточного клуба Никита Точицкий заметил, что хоккеист хорошо адаптировался в коллективе и демонстрирует серьезное отношение к работе, являясь примером для других молодых игроков.

Вероятно, Никита Артамонов также сыграет следующий сезон в аренде у «Нефтехимика».

Ранее сообщалось, что Владислав Фирстов подписал новый двухлетний контракт с «Торпедо».