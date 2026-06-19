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Спорт

Экс-торпедовец Сергей Бойков продолжит карьеру в «Шанхайских Драконах»

19 июня 2026 17:16 Спорт
Экс-торпедовец Сергей Бойков продолжит карьеру в «Шанхайских Драконах»

Фото: ХК "Торпедо"

Защитник Сергей Бойков стал игроком хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс». Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один год, сообщили в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Бойков выступал за нижегородское «Торпедо» и провел за «бело-синих» 57 матчей, набрав 5 очков (0+5).

Хоккеист покинул состав «автозаводцев» в связи с окончанием контракта.

Всего в КХЛ на счету Бойкова 265 игр. За это время он отметился 9 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. Также в его активе 629 силовых приемов и 389 заблокированных бросков.

По информации инсайдеров, по однолетнему контракту Бойков заработает 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Торпедо» Андрей Крутов останется в аренде у хабаровского «Амура».

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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