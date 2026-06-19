Нижегородское “Торпедо” сохранило Фирстова в составе еще на два года

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Хоккейный клуб «Торпедо» заключил новое соглашение с нападающим Владиславом Фирстовым. Контракт рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.
За четыре сезона в КХЛ Фирстов провел за нижегородскую команду 257 матчей, в которых набрал 132 очка по системе «гол+пас» — 64 шайбы и 68 результативных передач.
Особо ярко форвард проявил себя в минувшем розыгрыше плей-офф. Именно Фирстов стал самым результативным игроком команды в Кубке Гагарина — на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 10 матчах.
Фирстов планировал продолжить карьеру в «Локомотиве». Ярославский клуб собирался сделать хоккеисту оффер-шит, однако в итоге сделка сорвалась.
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что ситуация с нападающим показала важность сохранения хороших отношений и открытого диалога.
«Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с „Торпедо“, выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем клубе», — добавил Забуга.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проведет тестовую игру на «Volga Арене» с московским «Динамо».
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