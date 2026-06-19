Нижегородское «Торпедо» сохранило Фирстова в составе еще на два года Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб «Торпедо» заключил новое соглашение с нападающим Владиславом Фирстовым. Контракт рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.

За четыре сезона в КХЛ Фирстов провел за нижегородскую команду 257 матчей, в которых набрал 132 очка по системе «гол+пас» — 64 шайбы и 68 результативных передач.

Особо ярко форвард проявил себя в минувшем розыгрыше плей-офф. Именно Фирстов стал самым результативным игроком команды в Кубке Гагарина — на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 10 матчах.

Фирстов планировал продолжить карьеру в «Локомотиве». Ярославский клуб собирался сделать хоккеисту оффер-шит, однако в итоге сделка сорвалась.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что ситуация с нападающим показала важность сохранения хороших отношений и открытого диалога.

«Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с „Торпедо“, выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем клубе», — добавил Забуга.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проведет тестовую игру на «Volga Арене» с московским «Динамо».