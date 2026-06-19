Как сложился спортивный сезон‑2025/2026 для команд Нижнего Новгорода Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Сезон-2025/2026 для нижегородского спорта стал по‑настоящему контрастным. Пока одни клубы брали новые вершины, другие сталкивались с серьезными трудностями. Редакция НИА «Нижний Новгород» вспомнила, каким получился минувший сезон для ведущих спортивных команд региона.

ХК «Торпедо»

Перед стартом сезона-2025/2026 эксперты не предрекали нижегородскому «Торпедо» серьезных успехов. Команда подошла к чемпионату с новым главным тренером: Игорь Ларионов покинул клуб, а его место занял Алексей Исаков, который привел «Торпедо-Горький» к чемпионству в ВХЛ.

Изменения затронули и состав команды. «Торпедо» покинули несколько опытных хоккеистов, но сохранить костяк удалось. В Нижний Новгород вернулись хорошо знакомые болельщикам игроки, а также были проведены точечные усиления. Одним из ключевых приобретений стал голкипер Денис Костин, выигравший конкуренцию у Ивана Кульбакова и закрепившийся в роли основного вратаря.

Настоящим героем сезона стал Егор Виноградов, возглавив список бомбардиров «Торпедо». 23-летний нападающий набрал 59 (27+32) очков в 77 матчах.



Несмотря на неудачную предсезонку, «Торпедо» выдало лучший старт в своей истории — шесть побед подряд. На протяжении регулярного чемпионата команда долго держалась в верхней части таблицы Западной конференции, но завершила сезон на шестой строчке, набрав 81 очко.



В плей-офф команда Исакова впервые с сезона-2022/2023 смогла пройти первый раунд Кубка Гагарина. В серии против череповецкой «Северстали» нижегородцы выиграли со счетом 4:1.

Фото: ХК «Торпедо»

В четвертьфинале соперником стал магнитогорский «Металлург» — один из главных фаворитов турнира. «Торпедо» удалось выиграть один матч в серии, однако дальше развить успех не получилось и команда вылетела из плей-офф.



После успешного сезона клуб продлил контракт с Алексеем Исаковым еще на два года. Теперь перед командой стоят новые задачи — подготовка к переезду на новую арену и попытка превзойти результат сезона-2025/2026.

ХК «Торпедо-Горький»

В отличие от главной команды системы, фарм-клуб «Торпедо-Горький» сезон провел неудачно. Прошлогодний обладатель Кубка чемпиона России с трудом попал в плей-офф ВХЛ и завершил выступление уже в первом раунде, уступив «Магнитке» в серии без единой победы.

После окончания сезона руководство клуба приняло решение отказаться от участия в чемпионате ВХЛ и закрыть команду.

Фото: ХК «Торпедо-Горький»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга объяснил решение ростом расходов на содержание собственного фарма. По его словам, затраты увеличились примерно в два раза, а новый регламент лиги существенно сократил возможности использования игроков через фарм-клубы.



В следующем сезоне партнером «Торпедо» стал пензенский «Дизель». Часть хоккеистов системы продолжит получать игровую практику там.

ХК «Чайка»

А вот молодежная команда «Чайка» в очередной раз завершила сезон с бронзовыми медалями. Нижегородцы в четвертый год подряд вошли в число призеров чемпионата МХЛ.



По ходу сезона в клубе произошла смена главного тренера: вместо Алексея Томилова команду возглавил Алексей Подалинский, который продолжит работу еще два сезона.



В плей-офф «Чайка» дошла до полуфинала Кубка Харламова, где уступила ярославскому «Локо» в серии со счетом 2:4.

Фото: ХК «Чайка»

Отдельно стоит отметить Сергея Скворцова. 17-летний нападающий провел первый сезон в МХЛ и сразу стал лучшим бомбардиром команды. В 69 матчах он набрал 61 очко, а также подписал первый профессиональный контракт с «Торпедо».

ХК «Старт»

Для нижегородского «Старта» сезон 2025/2026 получился неоднозначным. Команда уверенно провела регулярный чемпионат, досрочно обеспечила себе место в плей-офф и завершила предварительный этап на шестой строчке.



Однако в решающих матчах нижегородцы встретились с действующим чемпионом страны — кемеровским «Кузбассом». В четвертьфинальной серии «Старт» не смог навязать борьбу фавориту: два выездных матча завершились поражениями со счетом 1:10 и 3:7, а домашняя встреча закончилась техническим поражением и штрафом.



После этого команда выступила в Кубке ФХМР за места с пятого по восьмое, но завершила сезон на восьмой позиции.

Фото: ХК «Старт»

После окончания чемпионата в клубе начались серьезные изменения. Исполнительный директор «Старта» Александр Лютов покинул свой пост, позднее команда объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом.

С 1 апреля новым главным тренером стал Эдуард Саксонов. Также клуб начал перестройку состава: команду покинули девять хоккеистов.



При этом главным вопросом для «Старта» остается финансовая стабильность. Перед новым сезоном клубу предстоит решить вопрос с обеспечением участия в чемпионате России.

ФК «Пари НН»

Для футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» сезон оказался крайне сложным. После спасения в РПЛ годом ранее команда начала новый чемпионат с большими изменениями: главным тренером стал белорусский специалист Алексей Шпилевский, ранее успешно работавший с «Арисом» и «Кайратом».



Однако проблемы появились практически сразу. Из-за ремонта стадиона команда была вынуждена проводить домашние матчи в Саранске.

Фото: ФК «Пари НН»

Осенью в клубе произошли кадровые перестановки: генеральным директором стал Виталий Карасев, а спортивным директором — Антон Евменов.



Одним из серьезных ударов стал уход нападающего Хуана Боселли в «Краснодар». В Кубке России нижегородцы также не смогли добиться успеха, заняв последнее место в группе.



За три тура до конца чемпионата клуб расстался с Алексеем Шпилевским. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Гаранин, однако исправить ситуацию не удалось. По итогам сезона «Пари НН» занял 15-е место и покинул элиту.



Следующий чемпионат команда проведет в Первой лиге. Возглавлять «Пари НН» будет все также Гаранин.

ПКМФ «Торпедо»

Мини-футбольное «Торпедо» завершило сезон в Суперлиге на седьмом месте. В регулярном чемпионате команда набрала 83 очка в 48 матчах и вышла в плей-офф.

Фото: ПКМФ «Торпедо»

В четвертьфинальной серии нижегородцы встретились с будущим чемпионом турнира — «Ухтой». «Торпедо» вело в серии со счетом 2:0 после гостевых побед, однако затем уступило в тех матчах подряд и позволило сопернику пройти дальше.

ЖМФК «Норманочка»

Женская футзальная команда «Норманочка» вновь подтвердила статус одного из лидеров страны. Нижегородки второй год подряд выиграли Кубок России и в четвертый раз в истории стали обладателями трофея.



В финале четырех команда уверенно обыграла «ОрелГУ-КПРФ».

Фото: ЖМФК «Норманочка»

В чемпионате России «Норманочка» выиграла регулярный этап, набрав 59 очков в 24 матчах. Однако в плей-офф команда уступила «Лагуне-УОР» в полуфинальной серии.



После этого нижегородки завоевали бронзу чемпионата России, победив «Аврору» в серии за третье место.

БК «Пари НН»

Неровным получился сезон и для баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород». В Единой лиге ВТБ команда не смогла выйти в плей-офф, заняв девятое место с 12 победами в 40 матчах.



Зато в Кубке России нижегородцы показали совсем другой результат. «Пари НН» дошел до финала турнира, где в решающем матче уступил МБА-МАИ со счетом 67:68 и стал серебряным призером.



Недавно клуб объявил о приостановке участия основной команды в Единой лиге ВТБ из-за финансовых трудностей. Слухи о задержках зарплат ходили с осени 2025-го, что привело к уходу легионеров еще по ходу чемпионата.

Фото: БК «Пари НН»

При этом молодежная команда продолжит выступление в Единой молодежной лиге ВТБ.

ВК «Горький»

Мужской волейбольный клуб «Горький» провел первый сезон после ребрендинга. Команда заняла 11-е место в Суперлиге и смогла выйти в плей-офф.

В Кубке России нижегородцы дошли до 1/8 финала, где уступили «Кузбассу».

Фото: ВК «Горький»



Сезон получился переходным: нижегородцы испытывали проблемы с стабильностью, но при этом смогли выполнить главную задачу — сохранить место в Суперлиге и выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» сыграет первый матч на новой «Volga Арене» уже 14 августа, но без зрителей.