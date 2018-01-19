"Нижегородский минтранс ищет инвесторов для строительства кстовского транспортно-пересадочного узла", - Вадим Власов

Вадим Власов
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"Минтранс ищет инвесторов для строительства кстовского транспортно-пересадочного узла", - сообщил журналистам и.о. министра транспорта Нижегородской области Вадим Власов 19 января 2018 года.
По его словам, инициатива по строительству ТПУ в Кстове была одобрена правительством региона и переведена на этап переговоров, а также поиска потенциальных инвесторов для реализации проекта.
"На данный момент министерство достигло договоренностей с Горьковской железной дорогой в области развития транспортной инфраструктуры. Правительство планирует улучшать комфортную среду для пассажиров не только в Нижнем Новгороде, но и в области. Это касается как строительства новых объектов, так и улучшения состояния уже имеющихся", – подвел итог и.о. министра.
Он уточнил, что на данный момент сроки и этапы строительства, а также объемы финансирования находятся на стадии обсуждения.
Напомним, что в конце декабря 2017 года завершилось строительство ТПУ "Канавинский" на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.
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