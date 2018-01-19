"Прежде чем привлекать новых инвесторов в транспортную сферу, нужно учесть пожелания действующих", - Герман Карачевский Бизнес

Герман Карачевский Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Прежде чем привлекать новых инвесторов в транспортную сферу, нужно учесть пожелания действующих", - сказал депутат городской Думы Нижнего Новгорода, совладелец автостанции "Щербинки" Герман Карачевский 23 января 2018 года.

Карачевский отметил, что полностью поддерживает привлечение частных инвестиций для развития транспортной сферы региона.

Однако он добавил, что в случае с автостанцией "Щербинки" инвесторы столкнулись с рядом проблем по земельным отношениям, нелегальным перевозчикам, а также множеством проверок, которые, по мнению Германа Карачевского, не всегда являются обоснованными.

"Мы управляем автостанцией уже около трех лет и за это время, несмотря на множество совещаний на различном уровне, так и не произошло принципиальных изменений в борьбе с нелегальными перевозчиками. Ведь надо понимать, что нелегалы подвергают пассажиров опасности, так как неизвестно, в каком состоянии находится транспорт, пассажиры не застрахованы, а водители не проходят предрейсовый осмотр", - подчеркнул депутат.

"Наша автостанция обеспечена системами безопасности, необходимой инфраструктурой и удобствами для пассажиров, в том числе комнатой матери и ребенка. Мы считаем, что для пассажиров необходимо создавать комфортные условия пребывания на станции. И мы готовы и дальше вкладывать средства в объекты транспортной инфраструктуры, но хотелось бы, чтобы власть тоже шла нам на встречу", - подытожил Герман Карачевский.

Напомним также, в январе стало известно, что минтранспорта Нижегородской области ищет инвесторов для строительства кстовского транспортно-пересадочного узла.