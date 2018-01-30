"Качество образования зависит от уровня подготовки педагогов, а не от статуса школы", - Александр Заремба Общество

Александр Заремба

"Качество образования зависит от уровня подготовки педагогов, а не от уровня образовательного учреждения: обычной школы, лицея или гимназии", - считает председатель нижегородского совета отцов Александр Заремба.

Об этом он сообщил, комментируя старт с 1 февраля кампании по приему первоклассников 2018 года в школы.

"И в обыкновенной общеобразовательной школе есть преподаватели-самородки, которые позволяют нашим детям получить качественное образование, заинтересовывают их и дают самые необходимые знания", - сказал Заремба.

Он посоветовал родителям перед подачей документов в то или иное образовательное учреждение задуматься о подготовке детей, ведь важно понять насколько они готовы воспринимать сложные авторские программы по отдельным предметам.



"Эти программы, в отличие от обычных школ, ведут к дополнительным психологическим затратам. На сегодняшний день образовательная программа всесторонне насыщенна, независимо от статуса учреждения. Мы не должны забывать, что не каждый ребенок готов выдержать нагрузку. Кроме того, многие родители пытаются реализовать в ребенке то, что не удалось им в жизни. В связке с педагогами нужно правильно понять, даже на этапе учебы в начальных классах особенность каждого ребенка и дать ему возможность в дальнейшем самому выбирать становиться великим математиком или прекрасным педагогом, или художником", - отметил эксперт.

Заремба высказал уверенность, что наставники и педагоги и в обычной школе могут дать детям качественные знания, которые пригодятся в выборе дальнейшего жизненного пути. Конечно, уровень гимназии или лицея накладывает на учреждение степень ответственности за подготовку учащихся. Однако еще в первом классе, когда ребенку шесть-семь лет, сложно определить его особенности.



"Разумный подход для родителей - дать возможность своему ребенку наслаждаться детством и при этом получать качественные знания. Я сам учился в обыкновенной школе, в которой было всего 12 кабинетов. Среди ее выпускников есть те, кто стали известными учеными, заслуженными педагогами. И как отец четверых детей, из которых трое учатся в школе, хочу, чтобы мои дети ходили на уроки с удовольствием. Гармоничное развитие и успехи зависят от желания ребенка учиться. Все дети абсолютно разные, но даже самые простые школы дают именно такие знания, которые необходимы эля этого", - резюмировал он.