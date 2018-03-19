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Общество

"На проведение ремонтных работ в школах города нужен 1 млрд рублей, а у нас всего 121 млн", - Игорь Богданов

21 марта 2018 16:40  [87] Общество
Игорь Богданов

Игорь Богданов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"На проведение ремонтных работ в школах нужен 1 млрд рублей, а у нас всего 121 млн рублей в этом году", - заявил депутат Игорь Богданов ("Справедливая Россия") в ходе заседания Гордумы 21 марта 2018 года, когда инициировал вопрос о подготовке школ к новому учебному году.

"Из дополнительных доходов городского бюджета не выделено ни копейки на ремонт школ. Приведу пример: из 23 школ Ленинского района в 15 крыши находятся в аварийном состоянии. Из 35 детсадов района 23 – аварийные. Вода льется ручьем на перекрытия, валится штукатурка, рушатся стены", - рассказал Игорь Богданов.

Он заключил, что вопросы об аварийной ситуации в учебных учреждениях и о подготовке школ к новому учебному году необходимо выносить на обсуждения депутатов Гордумы.

Напомним, что вопрос был снят с рассмотрения на заседании, также депутаты отложили рассмотрение вопроса о необходимости проведения конкурсов на питание в школах города.

Ранее также сообщалось, что члены комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике не согласились с перераспределением средств с капитального ремонта школ в пользу ясельных групп.

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