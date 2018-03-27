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Общество

Тестовый запуск фейерверка ко Дню города-2018 пройдет в Нижнем Новгороде 1 апреля

30 марта 2018 18:18  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Тестовый запуск фейерверка ко Дню города-2018 пройдет в Нижнем Новгороде 1 апреля. Об этом сообщается на сайте городской администрации 30 марта 2018 года.

Согласно постановлению, в связи с тестовым запуском фейерверка, движение транспорта 1 апреля вдоль Нижневолжской набережной (от ул. Широкой до Георгиевского съезда) будет запрещено в течение получаса с 22:30 до 23:00. Объехать участок можно будет по прилегающим улицам.

Парковка автомобилей в зоне проведения мероприятий в период с 18:00 до 23:00 будет запрещена, на месте будут работать эвакуаторы.

Как сообщалось ранее, движение транспорта в Канавинском и частично в Нижегородском районах будет закрыто на три дня в связи с проведением тестовых матчей на стадионе "Нижний Новгород".

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