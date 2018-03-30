"Специалисты ННГАСУ выявили ряд проблем в здании "Банка Рукавишниковых", - Анна Гельфонд Культура и отдых

Анна Гельфонд Фото: ННГАСУ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Специалисты ННГАСУ выявили ряд проблем в здании "Банка Рукавишниковых", - об этом профессор ННГАСУ Анна Гельфонд сообщила журналистам 5 апреля 2018 года, комментируя состояние здания бывшей фабрики "Маяк" ("Торговый дом Рукавишникова", Нижневолжская набережная, д. 11).



"Торговый дом Рукавишникова – одно из двух самостоятельных зданий, которое составляют собой комплекс банка Рукавишникова. Является объектом культурного наследия федерального значения. Главный вход выходит на ул. Рождественскую, торговый дом фасадом обращен на Нижневолжскую набережную. Здание крупномасштабное с силуэтом, который прекрасно просматривается с Волги, формируя речную панораму города. И с этой точки зрения, безусловно, это объект знаковый и обладает потенциалом для создания здесь общественного пространства. С другой стороны - ул. Рождественская, в конце XIX века она была нижегородским Сити. Там строились банки, конторы, доходные дома", - отметила эксперт



"Архитектор здания - известнейший Федор Шехтель. Здание было построено в 1911-1914 гг. На сегодняшний день этот объект является одним из лучших образцов позднего модерна не только в Нижнем Новгороде, но и в России в целом. Конечно, такая история привлекает к зданию внимание общественности. Тема приспособления ОКН под современное использование исключительно актуальна. У здания есть серьезный функционально-планировочный потенциал, так как каркасная конструктивная схема является очень гибкой. За время эксплуатации и после того, как здание перерастало отапливаться, наши специалисты выявили ряд проблем: в частности, появились трещины, локальное замачивание и протечки грунтового основания, а также промораживание. Именно эти проблемы, в первую очередь, и предстоит устранить в процессе реставрации", - подвела итог Гельфонд.



Напомним, нижегородский минкульт намерен начать реконструкцию бывшей фабрики "Маяк" в 2019 году. В здании будет расположен "Центр творческих индустрий".