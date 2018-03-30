"Полный запрет на продажу алкоголя вокруг стадиона в дни матчей – это, на мой взгляд, жесткое решение", - Александр Котюсов Общество

Александр Котюсов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Полный запрет на продажу алкоголя вокруг стадиона в дни матчей – это, на мой взгляд, жесткое решение", - заявил НИА "Нижний Новгород" президент группы компаний "Пир" Александр Котюсов по итогам бизнес-форума, посвященного ключевым аспектам подготовки к проведению ЧМ-2018, 6 апреля 2018 года.

В рамках мероприятия была озвучена информация об ограничениях продажи алкогольной продукции на период ЧМ.



"Есть места, где в дни матчей будет запрещено вообще продавать алкоголь. Это, например, зона вокруг стадиона, которую называют "последняя миля". И в ресторанах, и в кафе, и в магазинах на этой территории будет введен полный запрет на продажу алкоголя. С моей точки зрения, это достаточно жесткое решение. Я представляю, какой шок это для предпринимателей, особенно рестораторов, которые в эти дни рассчитывали встретить гостей и заработать. У них это не получится. Они вынуждены будут, безусловно, нести убытки. Я понимаю, что это вынужденная мера, это забота о безопасности, чтобы пьяные болельщики не хулиганили, но, честно говоря, я по-человечески предпринимателям сочувствую", - отметил Котюсов.



"Хорошо, что возобладал трезвый ум и подобное решение не принято в верхней части города вокруг фан-зоны. К счастью, в тех ресторанах, кафе, магазинах, которые находятся в непосредственной близости от фан-зоны, подобного ограничения не будет. Там просто будет запрещено продавать алкоголь в стеклянных бутылках. Например, если ты работаешь в ресторане на ул. Большой Покровской, ты неминуемо попадаешь в эту зону, и ты обязан в дни матчей и внутри ресторана, и снаружи, на летней площадке, если человек заказывает бутылку вина, перелить ее в графин. Тут никакого ущерба предпринимателям нет. Компромиссное, вполне разумное решение. Смысл в том, чтобы человек не мог взять с собой бутылку. Бокалы и графин – это собственность ресторана, и человек их не возьмет. А бутылку, как предполагается, он может унести и там уже то ли распивать ее на улице, то ли кинуть ее в кого-то, то ли порезать кого-то горлышком", - подытожил эксперт.



Напомним, правительство региона определило зоны ограничений на продажу алкоголя в период ЧМ. Так, вблизи автостанции "Сенная", автовокзала "Щербинки", Дворца спорта и пл. Киселева планируется ввести запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре в магазинах и местах общественного питания накануне матчей и в дни их проведения. Аналогичные ограничения будут действовать вокруг фан-зоны (пл. Минина и Пожарского) в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде, трансляции игр со сборной России и трансляции игр полуфинала и финала.



Полный запрет на продажу алкоголя в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде планируется ввести в магазинах и местах общественного питания на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и на территории, прилегающей к стадиону.