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Политика

Законопроект об изменениях в формирование избирательных фондов кандидатов в губернаторы поступил в ЗС НО

09 апреля 2018 13:11  [175] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законопроект об изменениях в формирование избирательных фондов кандидатов в губернаторы поступил в Законодательное собрание Нижегородской области. Текст документа размещен в документах на сайте регионального парламента от 6 апреля 2018 года.

Внесенным врио губернатора проектом поправок предлагается внести изменения в закон о выборах главы региона.

В частности, вносятся изменения, касающиеся формирования избирательного фонда. Если в действующей редакции кандидат может внести в него не более 10% собственных средств (при первом туре) от предельного размера расходования, сейчас устанавливается цифра в 100%.

Партия, выдвинувшая кандидата, при утверждении поправок также сможет выделить ему до 100% от предельного размера, а не до 50%, установленных ранее.

Добровольные пожертвования предлагается увеличить до 10% (от физических лиц) и 20% (от юридических лиц) вместо 1% и 10% соответственно.

Напомним, предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата в губернаторы не может превышать 135 млн рублей.

Вносится правка в статью о подкупе избирателей. Так, если раньше в ч.2 ст. 54 было указано, что запрещено проводить подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (сбор подписей избирателей, агитационную работу), - теперь сбор подписей из скобок исключен, а значит, вознаграждение за сбор подписей со стороны кандидата тоже может расцениваться как подкуп.

Основная масса изменений касается возможности жителей голосовать по месту своего нахождения вне зависимости от прикрепления к избирательному участку по месту жительства.

Устанавливается, что избиратель вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Заявление может быть подано только лично по предъявлении паспорта. Также оно может быть подано через портал госусуг. Избиратель, подавший заявление, исключается из списка по месту своего жительства. Он может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на участок по месту жительства, может быть включен в список избирателей только по решению участковой комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на участке по месту своего нахождения.

Кроме того, предлагается наделить Общественную палату Нижегородской области правом направлять наблюдателей на избирательные участки.

С целью урегулирования вопросов, связанных с подсчетом голосов с использованием технических средств, ст. 69 предлагается дополнить частью 22(1), предусмотрев, что если по какой-либо причине голосование временно проводилось без использования технического средства, УИК проверяет неповрежденность пломб, открывает ящик и все содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования.

Участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, затем все бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов.

Напомним, выборы губернатора пройдут в Нижегородской области 9 сентября 2018 года.

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