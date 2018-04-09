"Центра поддержки предпринимательства и бизнес-инкубатора до сих пор нет у Нижнего Новгорода", - Максим Черкасов Бизнес

Максим Черкасов Фото: Столица Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Центра поддержки предпринимательства и бизнес-инкубатора до сих пор нет у Нижнего Новгорода", - обратил внимание министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов в ходе встречи главы города Владимира Панова с предпринимателями в Торгово-промышленной палате региона 9 апреля 2018 года.

"Хотелось бы получить открытый диалог, особенно в вопросах нестационарной торговли и работы промышленных предприятий. Это не критика в адрес властей, но это цели. Есть федеральные программы поддержки бизнеса. Сейчас главное для наших предпринимателей – подготовка к ЧМ-2018, но помимо этого необходимо решить системные вопросы и заниматься более стратегическими вещами", - сказал Черкасов.

Он также добавил, что встреча в таком формате проходит в городе впервые. "Важно наладить взаимодействие на постоянной основе", - подчеркнул министр.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 2007 года существует ГУ "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор", но он создан областным правительством.

Напомним также, что администрация Нижнего Новгорода намерена выделить 11,2 млн рублей начинающим предприятиям в 2018 году.