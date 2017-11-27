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Бизнес

Администрация Нижнего Новгорода намерена выделить 11,2 млн рублей начинающим предприятиям в 2018 году

27 ноября 2017 17:40  [87] Бизнес
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода намерена выделить 11,2 млн рублей на субсидии начинающим предприятиям в 2018 году. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по экономике 27 ноября 2017 года.

На сегодняшнем заседании департамент финансов представил членам комиссии проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год. Юрий Мочалкин отметил, что с 2018 года будет действовать новая муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнем Новгороде".

"В рамках нее, в частности, будет выделено 11,2 млн рублей на субсидии начинающим малым и средним предприятиям по приоритетным отраслям на создание собственного дела, возмещение части затрат на регистрацию юридического лица, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. На создание гарантийного фонда для предоставления поручительства и залогового обеспечения малому и среднему бизнесу планируется направить 2,4 млн рублей", - рассказал директор департамента финансов.

Напомним, что в ноябре 2017 года нижегородская Дума одобрила сохранение до 2020 года ставку ЕНВД в 7,5% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП).

Напомним также, что основные характеристики бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год выглядят следующим образом: доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

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