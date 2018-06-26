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Общество

Нижегородская администрация планирует открыть МФЦ в ТРЦ "Рио" в ноябре

26 июня 2018 17:47  [35] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация планирует открыть многофункциональный центр (МФЦ) в ТРЦ "Рио" в ноябре 2018 года. Об этом глава города Владимир Панов сообщил на брифинге 26 июня.

Он рассказал, что по нормативам в городе должно быть одно окно на пять тысяч жителей. Сейчас работает 250 окон, норматив выполняется, но качество не везде соответствует нормам. Что касается ТРЦ "Рио" в Канавинском районе, то МФЦ было предоставлено 600 кв. метров на третьем этаже. "В сентябре начнутся ремонтные работы, а в ноябре мы откроем его. Мы добавили в техническое задание размещение детской комнаты для удобства населения. Если у нас в ноябре все получается, то мы будем преобразовывать и другие МФЦ, будем все приводить к единому стандарту", - рассказал Панов.

По словам мэра, в "Рио" будет работать 37 окон с перспективой обслуживания также и юрлиц. Журналисты напомнили о том, что ранее были проблемы с пожарной безопасностью по размещению центра. "Все проблемы сняты", - ответил Панов.

И.о. директора МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода "Светлана Мусарская рассказала на брифинге, что по итогам 2017 года МКУ заработал 120 млн рублей, основная часть средств расходуется на развитие центров. "Мы обсуждали вопрос с областью относительно денежной компенсации. Предварительно мы достигли понимания по бюджету 2019 года. Сумма софинансирования зависит от количества услуг, которые мы предоставляем", - сказал Панов.

Как сообщали ранее в МФЦ, осенью 2018 года планировалось открыть три дополнительных отделения в торговых центрах города, в том числе в ТРЦ "РИО", в Автозаводском районе в ТЦ "Водный мир" и в Нижегородском районе в ТЦ "Ганза". "По размещению дополнительных окон в "Ганзе" мы решение еще не приняли. Мы сделали предложения всем торговым центрам, но действуем не как арендаторы. Мы готовы взять квадратные метры, но на основании долгосрочных отношений", - добавил Панов.

Напомним, администрация планирует открыть МФЦ на ул. Перекопской в Ленинском ремонте после ремонта в августе 2018 года. "Ведутся ремонтные работы, рассчитываем на август-сентябрь, но точной даты сказать не могу", - пояснила Мусарская.

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Теги:
МФЦ
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