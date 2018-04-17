МФЦ Нижнего Новгорода планирует открыть три допотделения в торговых центрах осенью 2018 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МФЦ планирует открыть три дополнительных отделения в торговых центрах города осенью 2018 года. Об этом исполняющая обязанности руководителя МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнего Новгорода" Светлана Мусарская сообщила в ходе заседания постоянной комиссии по бюджету 18 апреля 2018 года.

"Первоочередные центры для расширения предусмотрены в Канавинском районе. Мы хотим открыть дополнительные окна в ТРЦ "РИО" на третьем этаже, чтобы в перспективе обслуживать также и юрлиц. В Автозаводском районе из МФЦ на ул. Краснодонцев частично 10 окон "заберем и перенесем" в ТЦ "Водный мир". Нужно еще разрядить отдел на ул. Славянской, 25. Мы планируем пять окон разместить в ТЦ "Ганза". Реализовать планы можно будет осенью этого года", - рассказала она.

В этом году из бюджета города будет выделено 43 млн рублей на новые точки МФЦ (после принятия изменений в бюджет 25 апреля 2018 года). Мусарская заявила, что всего необходимо порядка 100 млн рублей на эти цели. "Текут две крыши в Сормовском и Московском районах, в МФЦ Автозаводского района нужно другое фасадное остекление", - добавила она.

Депутат ("Единая Россия") и управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области Владимир Тарасов заметил, что в МФЦ очень медленно внедряют электронный документооборот. "Что касается пенсионного фонда, через автоматизированную информационную систему (АИС) документы отправляют только два района: Нижегородский и Советский, остальные возят на машинах", - сказал он.

Мусарская ответила, что на данный момент только 39 окон оборудовано АИС, всего в МФЦ города 250 окон. Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман ("Единая Россия") посоветовал организовать переговоры всех заинтересованных сторон, чтобы внедрять систему активнее.

Как сообщалось ранее, директор МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода" Максим Рабин покинул пост.