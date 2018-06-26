"Деньги на поддержку местных инициатив выделены с целью реализации всех поступивших проектов", - Александр Табачников Экономика

Деньги на поддержку местных инициатив выделены с целью реализации всех поступивших проектов, - Александр Табачников Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Дополнительные деньги на программу поддержки местных инициатив выделены с целью реализации всех поступивших проектов", - заявил журналистам и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников 28 июня 2018 года, комментируя очередные изменения в закон об областном бюджете.



"Программа поддержки местных инициатив – один из самых интересных и удачных проектов, в которых задействованы жители Нижегородской области. Деньги выделены для того, чтобы все заявки, которые поступили, были реализованы", - отметил Табачников.



"Сумма большая (56,6 млн рублей – прим. НИА "Нижний Новгород"), и опыт прошлых лет реализации проектов местных инициатив говорит о том, что это именно те проекты, которые нужны населению. Население очень активно вместе с администрациями, общественными организациями бьется, защищает необходимость для территории реализации этих проектов. Они проходят очень жесткий конкурсный отбор. На сегодняшний день уровень проектов очень высокий, и те 90 проектов, которые не были реализованы по первому этапу, также будут реализованы в Нижегородской области", - заключил депутат.



Напомним, первоначально финансирование программы на 2018 год предусматривало средства в объеме 250 млн рублей. В 2017 году для реализации было отобрано 498 проектов общей стоимостью 611,5 млн рублей, в том числе субсидия из областного бюджета составила 292 млн рублей.