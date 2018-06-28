"Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости", - Евгений Лебедев

Евгений Лебедев
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"Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев в ходе расширенного заседания Совета Ассоциации банков России 29 июня 2018 года.
По словам Евгения Лебедева, в экономике Нижегородской области "цифра" сейчас занимает около 10%. При этом, как отметил председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, в среднем по России этот показатель составляет 4%.
"Цифровая экономика – это новый уклад жизни, основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости, вопрос конкурентоспособности отечественных компаний. Банковская система – главенствующий сегмент экономики, отвечающий за финансовые потоки, именно кредитные учреждения становятся одной из главных движущих сил цифровизации экономической деятельности за счет создания собственных цифровых экосистем", - подчеркнул спикер ЗС НО.
Напомним, на заседании, посвященном теме цифровизации российской экономики, было озвучено, что все российские банки к 2020 году должны внедрить удаленную идентификацию клиентов.
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