"Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости", - Евгений Лебедев Бизнес

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев в ходе расширенного заседания Совета Ассоциации банков России 29 июня 2018 года.

По словам Евгения Лебедева, в экономике Нижегородской области "цифра" сейчас занимает около 10%. При этом, как отметил председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, в среднем по России этот показатель составляет 4%.

"Цифровая экономика – это новый уклад жизни, основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости, вопрос конкурентоспособности отечественных компаний. Банковская система – главенствующий сегмент экономики, отвечающий за финансовые потоки, именно кредитные учреждения становятся одной из главных движущих сил цифровизации экономической деятельности за счет создания собственных цифровых экосистем", - подчеркнул спикер ЗС НО.

Напомним, на заседании, посвященном теме цифровизации российской экономики, было озвучено, что все российские банки к 2020 году должны внедрить удаленную идентификацию клиентов.