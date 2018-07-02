"Крупные турниры нужны, чтобы опровергать мифы и ложные представления о стране", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Такие крупные турниры нужны и для того, чтобы опровергать существующие мифы и ложные представления о той или иной стране", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев 3 июля 2018 года, комментируя проходящие в городе матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

"Я неоднократно говорил о том, что дает нам чемпионат в плане футбольных полей, инфраструктуры. А сегодня хочу сказать о том, что чемпионат открыл миру настоящую Россию – не ту, в которой по определенной пропаганде медведи ходят по улицам. Россию гостеприимную, радушную, умеющую достойно встретить гостей. Страну, где есть красивые улицы и стадионы, парки и скверы, города, куда хочется возвращаться. Именно об этом и говорят многочисленные иностранные болельщики. Наши гости запомнят и будут рассказывать о людях, которые приходили на помощь в трудных ситуациях и просто показывали дорогу к стадиону. Думаю, такие крупные турниры нужны и для того, чтобы опровергать существующие мифы и ложные представления о той или иной стране. Прямое искреннее общение людей снимает все барьеры и является прочным фундаментом для дружбы и взаимопонимания", - подчеркнул Лебедев.

Он также напомнил, что в 1/8 финала сборная России победила команду Испании и вышла в следующий этап турнира. "Важно, что главный тренер Станислав Черчесов и футболисты в непростой обстановке, когда напряжен каждый нерв, и каждая ошибка может стать роковой, явили собой единый монолитный коллектив, способный решить любую задачу. И это не просто слова. В других матчах 1/8 финала проигравшим командам именно этого и не хватило. Правда, сборной Дании - еще и точности ударов и нацеленности на ворота, Аргентине - прочности оборонных порядков. А мы сумели, а мы смогли, и от этого сердце переполняется гордостью за российский футбол, за миллионы болельщиков, которые разделили эту победу с любимой командой", - сказал спикер ЗС НО.