Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [14024] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11089] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [10122] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
21 сентября 2017 11:43  [8407] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [7699] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
07 мая 2018 13:47  [5786] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 апреля 2018 17:43  [5023] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
06 декабря 2017 20:10  [4925] "Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - Глеб Никитин
12 апреля 2018 17:49  [4333] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
14 апреля 2018 10:58  [4154] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
Последние новости рубрики Общество
03 июля 2018 13:31  [22] Три светофора не работают в Нижнем Новгороде 3 июля
03 июля 2018 13:27  [31] Нижегородское правительство планирует придать статус памятников природы двум территориям в Дзержинске
03 июля 2018 12:43  [292] "Крупные турниры нужны, чтобы опровергать мифы и ложные представления о стране", - Евгений Лебедев
02 июля 2018 17:21  [229] Мэрия Нижнего Новгорода объявила повторный аукцион на ремонт ограждения парка "Швейцария" за 2 млн рублей
02 июля 2018 16:43  [4439] ЦОДД сообщил о планируемом ограничении движения по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде с 9 июля до 3 ноября
02 июля 2018 16:22  [169] Более двух тысяч жителей Дзержинска Нижегородской области приняли участие в праздновании Всероссийского Дня молодёжи
02 июля 2018 16:08  [232] Нижегородское правительство предлагает распространить бесплатный проезд на автобусах на школьников рабочих поселков
02 июля 2018 16:02  [188] Администрация Канавинского района составила 49 протоколов по незаконной торговле с начала проведения ЧМ в Нижнем Новгороде
02 июля 2018 15:15  [1208] Нижегородская РСТ увеличила предельный тариф на захоронение ТКО компанией "МАГ Груп" на 2,2% с 1 июля
02 июля 2018 14:43  [338] Очаг АЧС зафиксирован в Сосновском районе Нижегородской области
Общество

"Крупные турниры нужны, чтобы опровергать мифы и ложные представления о стране", - Евгений Лебедев

03 июля 2018 12:43  [292] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

"Такие крупные турниры нужны и для того, чтобы опровергать существующие мифы и ложные представления о той или иной стране", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев 3 июля 2018 года, комментируя проходящие в городе матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

"Я неоднократно говорил о том, что дает нам чемпионат в плане футбольных полей, инфраструктуры. А сегодня хочу сказать о том, что чемпионат открыл миру настоящую Россию – не ту, в которой по определенной пропаганде медведи ходят по улицам. Россию гостеприимную, радушную, умеющую достойно встретить гостей. Страну, где есть красивые улицы и стадионы, парки и скверы, города, куда хочется возвращаться. Именно об этом и говорят многочисленные иностранные болельщики. Наши гости запомнят и будут рассказывать о людях, которые приходили на помощь в трудных ситуациях и просто показывали дорогу к стадиону. Думаю, такие крупные турниры нужны и для того, чтобы опровергать существующие мифы и ложные представления о той или иной стране. Прямое искреннее общение людей снимает все барьеры и является прочным фундаментом для дружбы и взаимопонимания", - подчеркнул Лебедев.

Он также напомнил, что в 1/8 финала сборная России победила команду Испании и вышла в следующий этап турнира. "Важно, что главный тренер Станислав Черчесов и футболисты в непростой обстановке, когда напряжен каждый нерв, и каждая ошибка может стать роковой, явили собой единый монолитный коллектив, способный решить любую задачу. И это не просто слова. В других матчах 1/8 финала проигравшим командам именно этого и не хватило. Правда, сборной Дании - еще и точности ударов и нацеленности на ворота, Аргентине - прочности оборонных порядков. А мы сумели, а мы смогли, и от этого сердце переполняется гордостью за российский футбол, за миллионы болельщиков, которые разделили эту победу с любимой командой", - сказал спикер ЗС НО.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph