Эксперты отметили спокойную и доброжелательную атмосферу на выборах в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Эксперты Ситуационного центра отметили спокойную и доброжелательную атмосферу на выборах в Нижегородской области, которые прошли 9 сентября 2018 года. Об этом сообщил руководитель Ситуационного центра областной Общественной палаты Евгений Семенов, комментируя предварительные итоги выборов, на пресс-конференции 10 сентября 2018 года.



Он подчеркнул, что выборы "были комфортны для избирателей".



Евгений Семёнов также рассказал, что общественная палата, которая координировала процедуру общественного наблюдения, получила очень незначительное количество обращений о нарушениях на этих выборах. «Всего их восемь. Мы не зафиксировали ни одного грубого нарушения. Два фиксируем как определенные, но они не влияют на волеизъявление граждан. На одном из участков не было штор. Связались с комиссией, и нарушение было устранено. Остальные нарушения либо не подтверждались, либо были небольшие погрешности. Количество нарушений заметно снизилось по сравнению с выборами президента в марте", - резюмировал Семенов.



Отметим, что всего в облизбирком поступило 13 жалоб и обращений, которые пока находятся в работе. Председатель избирательной комиссии области Оксана Кислицына сказала, что окончательные итоги выборов могут быть подведены завтра, 11 сентября.



Отмечается также, что в ходе избирательной кампании велась работа по организации участков на первых этажах зданий для комфорта пожилых избирателей. "Мы дополнительно подключили общественный ресурс. На 10,5% улучшилась ситуация с доступностью избирательных участков. В целом кампания прошла объективно и прозрачно", - сказала уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина.



Член облизбиркома Максим Фомичев рассказал на пресс-конференции о явке на зарубежных участках. Он обратил внимание, что за Дмитрия Сватковского на выборах депутата Госдумы в Иране проголосовало 100% избирателей. "Работа велась в разных часовых поясах. Самая низкая явка в Македонии -10,26%, на Ямайке – 25,97%, в Уругвае – 40,74%, в Шри-ланке самая высокая - 97,62%. Всего работал 91 участок в 78 зарубежных странах ", - сообщил Фомичев.

Всего за пределами России проголосовали 9 304 человека или 84,08%. По предварительным результатам за Дмитрия Сватковского за рубежом проголосовали - 30,9%, за Татьяну Гриневич - 24,23%, за Олега Родина – 17,45%, за Алексея Круглова - 12,94%.

Напомним, в целом по выборам на пост депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу №129 Сватковский набрал 80,97 тысячи голосов (47,3%). На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Рябов с 38,17 тысячи голосов (22,3%), после него идёт Татьяна Гриневич ("Справедливая Россия"), за которую проголосовали 18,44 тысячи избирателей (10,8%). Кандидат от ЛДПР Алексей Круглов набрал 15,96 тысячи голосов (9,3%), Олег Родин из партии "Яблоко" - 7,66 тысячи (4,5%).

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.