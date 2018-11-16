"Такие события, как резонансная ситуация с приёмом граждан в нижегородском минздраве, не должны повториться", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о недопустимости повторения событий резонансного дела о приеме граждан в министерстве здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области 27 ноября 2018 года.

Глава региона в ходе еженедельного оперативного совещания в областном правительстве 26 ноября напомнил о получивших общественный резонанс событиях, произошедших в министерстве здравоохранения региона, когда посетители не смогли попасть на встречу с первым заместителем министра Ольгой Ермиловой. "Полагаю, все в курсе событий, произошедших в нашем минздраве и получивших широкую огласку. Я говорю о попытке посетителей попасть на встречу с замминистра", - обратился к присутствующим Глеб Никитин.

"Обращаю внимание на то, что какие бы отношения ни были с конкретными гражданами и организациями, мы не имеем права избегать разговора. Подобное поведение, к тому же с применением административных мер, абсолютно недопустимо. Все министры, заместители губернатора, руководители структурных подразделений должны вынести урок из этой ситуации. Такие инциденты больше не должны повториться", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, что Ольга Ермилова покинула свою должность 23 ноября, после того, как ситуация получила огласку.

Как сообщала ранее ТК "Волга", 23 ноября замминистра не стала принимать руководителей частных стоматологических клиник, в приёмной произошёл скандал с участием посетителей и сотрудников приёмной. В настоящее время по данному факту продолжается служебная проверка. "Была сразу же назначена проверка в министерстве, губернатор региона Глеб Никитин, в свою очередь, инициировал проверку в отношении конкретного лица. Много непонятных вещей, с моей точки зрения", - приводит ТК "Волга" слова министра здравоохранения области Антона Шаклунова.