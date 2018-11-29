"Команда правительства" оказалась самым молодым проектом из претендентов на Премию Рунета в нашей номинации", - Андрей Бетин Политика

Андрей Бетин

"Команда правительства" Нижегородской области оказалась самым молодым проектом из претендентов на Премию Рунета в номинации "Лидеры цифровой трансформации". Об этом сообщил управляющий делами правительства региона Андрей Бетин, присутствовавший на XV церемонии вручения Национальной премии, вручение которой состоялось в Москве 29 ноября 2018 года.

Национальная премия вручается за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет.

"Команда правительства" оказалась самым молодым проектом из претендентов на Премию Рунета в нашей номинации – ему всего полгода. И лауреаты (проекты из Санкт-Петербурга, Калужской и Тюменской области), и номинанты гораздо старше, опытнее – от двух до пяти лет. Нас уже отметили, услышали, но нам определенно есть к чему стремиться", - подчеркнул Андрей Бетин.

Министр информационных технологий и связи региона Сергей Ефимов обратил внимание, что "Премии Рунета" с 2004 года удостаиваются наиболее заметные, узнаваемые и востребованные проекты. "Стать номинантом этой премии – значит получить обратную связь от независимой широкой аудитории о правильности выбранного нами направления и решения", - сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства, проект "Команда правительства" был отмечен Институтом развития интернета "за участие в формировании цифрового ландшафта Российской Федерации".

Напомним, что презентация программы "Команда правительства", о которой глава Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости.



СПРАВКА.

Премия Рунета - общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте "Всемирной паутины". Она учреждена Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в 2004 году. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных органов.

За 15 лет существования премии её лауреатами стали более 360 организаций: "Битрикс24", Tele2, МИА "Россия сегодня", "Сбербанк", Лаборатория Касперского, Яндекс, Samsung, система платежей Payler, Дневник.ру, ТАСС и другие компании.