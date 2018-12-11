"Единая Россия" запустила информационную систему "Избиратель - Депутат" Политика

Денис Москвин Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Внедрение передовых технологий в партийную деятельность сделает работу "Единой России" более открытой для избирателей", - сказал депутат Государственной Думы, Секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин, комментируя организацию работы информационной системы "Избиратель — Депутат", которую запустила партия.

Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", информационная система содержит всю необходимую информацию о работе депутатов.

"Принципы открытости и доступности, которые продиктованы и руководством Партии, и нашими региональными коллегами, сегодня воплощаются в жизнь, в том числе и в сфере цифровизации, создании современных механизмов для работы с нашими избирателями. Мы должны не только обеспечить открытость собственной деятельности, но и доступ наших жителей к необходимой информации. Сегодня большинство наших избирателей - это активные пользователи интернет - ресурсов, и запуск этой площадки обеспечит еще более оперативную связь между жителями и депутатами, даст возможность быстрее и качественнее решать проблемы наших граждан", - отметил Денис Москвин.

Сейчас идет наполнение системы необходимой информацией. Базовые данные о составе фракций собраны через региональные отделения партии, а каждый депутат может получить доступ к персональному личному кабинету на этом сайте для того, чтобы иметь возможность публиковать на своей личной странице нужную информацию. Также на информационной площадке будет поддерживаться интеграция с личными социальными сетями депутатов.

Поиск депутатов работает в трех режимах: "Ваш адрес" - при введении полного адреса открывается информация по депутатам, относящимся только к введенному адресу; "Ваш регион" - при выборе региона открывается список депутатов всех уровней по выбранному региону; "Данные депутата" - при указании ФИО депутата открывается страница с информацией по конкретному депутату.

База "Избиратель-депутат" доступна на сайте: https://ideputat.er.ru/.

Напомним, о запуске информационной системы "Избиратель - Депутат" было объявлено на XVIII Съезде партии "Единая Россия", который прошел в Москве 7-8 декабря.