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Политика

Более 3,5 тысяч человек хотят стать участниками образовательного модуля "Единой Россиии" "Политический лидер"

26 декабря 2018 16:52  [114] Политика
Более 3,5 тысяч человек хотят стать участниками образовательного модуля Единой Россиии Политический лидер

Более 3,5 тысяч человек хотят стать участниками образовательного модуля Единой Россиии Политический лидер

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 3,5 тысяч заявок поступило на участие в образовательном модуле "Политический лидер" Высшей партийной школы "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В пресс-службе уточнили, что только за последнюю неделю количество желающих увеличилось более чем на 1,5 тысячи. Таким образом, средний конкурс на одно место сейчас составляет 23 человека.

"На сегодняшний день мы уже получили 3,5 тысячи заявок от желающих пройти обучение в рамках первого образовательного модуля Высшей партийной школы "Политический лидер". В связи с таким высоким интересом и ежедневным поступлением анкет принято решение продлить прием заявок до 15 января 2019 года. Следующий этап отбора участников - видеорезюме - стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта", - сказала первый заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Ольга Баталина.

В пресс-службе добавили, что "Политический лидер" - это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы.

Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии.

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