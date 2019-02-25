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Общество

"Нельзя принимать решения в ущерб окружающей среде и гражданам", - Алексей Краснов

26 февраля 2019 16:26  [130] Общество

"Нельзя принимать решения в ущерб окружающей среде и гражданам", - отметил советник главы Нижнего Новгорода по экологии Алексей Краснов во время общественных обсуждений строительства низконапорного гидроузла, которые прошли в Сормовском районе 25 февраля.

"Общественные обсуждения очень важны. И они не должны быть формальными, для галочки. У каждого участника слушаний должна быть возможность выступить, задать интересующие вопросы и получить информацию в полном, доступном виде. С разъяснениями и демонстрацией карт и схем", - сказал Алексей Краснов.

"Не стоит ставить на чаши весов количество средств на проект и личные, имущественные интересы людей. Необходимо сейчас, на этапе проектирования, предотвратить все возможные негативные последствия", - резюмировал он.

Напомним, правительство рекомендовало проектировщику гидроузла учесть замечания нижегородцев.

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