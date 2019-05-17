Павел Корчагин: "Многие предпочитают завести страницу в Instagram и там зарабатывать" Общество

Руководитель компании "Финам" в Нижнем Новгороде Павел Корчагин рассказал в проекте "Герои Волги" о том, ждать ли нам экономический кризис и как на простых нижегородцах может отразиться торговая война США с Китаем.

- Почти 70% жителей России не имеют накоплений и живут одним днем. Либо тратим все, либо просто не хватает. Что с этим делать?

- Здесь важна, прежде всего, дисциплина в бюджете. Траты все равно необходимы, от них никуда не деться. Просто нужно стараться поддерживать положительную дельту между доходами и расходами и соотносить свои финансовые возможности с желаниями. Если мы говорим про те 70%, которые сидят без сбережений, они, скорее всего, покупают по большей части какие-нибудь дорогие телефоны, которые в принципе им не нужны.

- Бесконечная борьба за потреблением привела к тому, что ножницы между не растущими доходами и закредитованностью заставляют людей брать кредит, чтобы отдать предыдущий. И это затягивает – люди говорят, что это первый шаг к экономическому кризису. Нас просто пугают? Ведь никакого кризиса не будет?

- Кризис, как говорил герой известного фильма, у нас в головах. На самом деле кредитные ножницы – это не всегда плохо. Кого-то это загоняет в долговую яму, а кого-то напротив – стимулирует из нее выбираться. Я очень много общаюсь с бизнесменами. И ситуация складывается так: есть рабочие места, но некому работать. И люди не идут на работу. Я бы не говорил о кризисе.

- А с чем это связано? С человеческой ленью? В чем проблема?

- Значит, людей в их положении все устраивает. Значит, либо у них есть доходы, либо им просто комфортно. Очень многие предпочитают, например, завести страницу в Instagram и уже там зарабатывать деньги, чем идти глазированные сырки упаковывать.

- Торговая война американцев с китайцами может сказаться на экономике России. Наша мечта об импортозамещении может разбиться об этот корабль, когда к нам хлынет волна китайского ширпотреба. А санкции против Китая противоречат внешней политике. Как вы это оцениваете? Куда может это привести?

- Я думаю, что договоренность между США и Китаем будет достигнута. Они оба заинтересованы в сделке, а США даже больше. Так что не стоит опасаться дешевого китайского ширпотреба: все, что можно было завезти, уже завезли. Для инвестора эта ситуация не совсем хорошая, а вот для спекулянтов – да.

- В Стратегии развития Нижегородской области рост ВРП к 2035 году прогнозируется в 6-7 раз. Благосостояние – до 80 тысяч рублей средняя зарплата и рост жизни – до 81 года. Как вы считаете, достижимы ли эти задачи? Не похоже на сказку?

- Нет, не похоже. Развитие будет происходить. Не забывайте, что 30% россиян ведь имеют сбережения, и эти сбережения начнут увеличиваться и улучшать благосостояние. Я думаю, что все, что вы озвучили, будет в той или иной степени достигнуто.

- Мы как-то с вами говорили о том, что денег меньше не становится, они просто передвигаются. На нашем сиротстве, на которое мы жалуемся, уже кто-то положил на депозиты в банки Нижегородской области 500 миллиардов рублей. Вот эти деньги – большое количество людей держит на депозите? Или три человека скинулись?

- Нет, это не три человека, а намного больше людей. Это очень большая серьезная подушка. Если мы говорим о том, что бывают высокодоходные разные моменты типа криптовалют, то деньги у людей неожиданно появляются. Что касается депозитов, то все равно этот капитал подвижен – очень много туда приходит денег.

- Оказывает ли рынок ценных бумаг жесткое сопротивление депозитам? Ведь ставки-то невысокие. Люди, которые хотят заработать больше, активизировались, несут деньги с депозитов в компании вашего профиля?

- Да, несут. Я говорю, что за последние полтора года количество людей, которые открывают брокерские счета, выросло почти в 10 раз.

- Каждый регион заинтересован в притоке денег извне. Для губернатора Глеба Никитина и его команды инвестор – особый человек. Количество федералов, которые приезжают сюда, зашкаливает, деньги в область подтягиваются. Как инвестиционный климат и появление здесь денег можно перевести на простой язык?

- Очень просто: инвестиционный климат равно новые производства, новые компании, которые будут платить налоги, появление рабочих мест и рост зарплаты. Сейчас все больше говорят о том, что будут контролировать в режиме реального времени даже строительство детских площадок. Рост эффективности напрямую скажется на жителях.

- На ваш взгляд, ощущается ли положительная динамика в инвестиционном поле с приходом новой команды?

- На мой взгляд, и оценки звучат достаточно позитивные. Видно, что работа идет, темп активизируется. Полмиллиона человек ведь проголосовали за Стратегию развития Нижегородской области, я и сам специально ходил на выборы, чтобы отдать свой голос. Мне все нравится. Я думаю, что ситуация будет улучшаться и качество госуслуг будет расти.

- Ваш прогноз: что будет с долларом и евро по отношении к рублю?

- Если на торговых переговорах с Китаем будут трудности, я считаю, что скорее доллар будет ослабляться. Я вижу такую ситуацию, что Америка пытается наладить производство товаров у себя. И основным ключом для этого станет некоторое обесценение собственной валюты. Они в более слабом долларе заинтересованы. И рынки ждут сейчас смягчения процентных ставок в США, что окажет на доллар негативное влияние. Поэтому я бы подумал над размещением денег в облигации развивающихся рынков.