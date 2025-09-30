Александр Мудров: "Пять лет — полет нормальный!" Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Пять лет назад Александр Мудров приехал в Городецкий район из Нижнего Новгорода и сразу оказался в центре внимания: молодой управленец, первый опыт руководства территорией, непростая социально-экономическая ситуация, а в перспективе — преобразование района в округ. Многие тогда пророчили ему недолгий срок на этом посту. Сегодня, в конце 2025 года, Мудров не только продолжает работать главой округа, но и подводит промежуточные итоги пятилетки, ознаменованной как громкими успехами, так и сложными вызовами.

Чиновник рассказал главному редактору НИА "Нижний Новгород" о проектах, которые удалось реализовать — несмотря на нехватку ресурсов, сопротивление и даже судебные тяжбы. О том, как удалось построить школу, отремонтировать стадионы, сдвинуть с мертвой точки тему приюта для животных и развеять миф о "вымирающем Заволжье".

— Александр, в ноябре 2025 года исполнилось пять лет, как вы возглавили Городецкий округ. Как полет?

— Нормальный! (улыбнулся. — Прим. ред.). Пятилетка позволяет оценить в достаточно объективной перспективе, с чего мы начинали и к чему пришли. Поначалу про меня говорили: "Он приехал сюда на полгода". Особенно эти слухи начали муссироваться в 2022 году, когда мы преобразовывались из района в округ. Были выборы местного Земского собрания, которое должно было назначить нового главу МСУ. Тогда "великие" городецкие аналитики развернулись на полную катушку, говоря, что "вот сейчас его точно заберут". Для меня эти слухи были поводом подумать над тем, как идет развитие района.

На тот момент некоторые проекты были еще только в планах и оценивать результаты работы было преждевременно. Сегодня я понимаю, что мы выходим на какую-то ветвь поступательного развития и можем это доказать на очевидных примерах, на том, к слову, что наш бюджет вырастает в два раза.

Посмотрим, как будет развиваться бюджет 2026 года, потому что он формируется в сложных условиях. Но тем не менее стартовые цифры, из которых мы сегодня исходим, явно не те, что были зимой-2020, когда проектировали бюджет 2021 года.

Помимо этого есть серия реализованных проектов, которыми я горжусь и понимаю, что их реализация без той самой пресловутой политической воли была бы невозможна.

— Это какие проекты, например?

— Взять хотя бы строительство школы в Городце. Отсутствие определенных решений привело бы к переносу сроков начала строительства и финансирования. Начни на год позже, в условиях нынешнего бюджета мы бы не могли найти те 400 млн рублей, которые пошли на удорожание строительства. Я не умаляю заслуги своих предшественников, но был целый клубок проблем, который нам пришлось распутывать, и мы справились. Есть некоторые сдвиги, и это касается не только Городца, но и Заволжья.

Я горжусь тем, что удалось осилить капремонт стадиона в Заволжье. Это прекрасная иллюстрация того, в какой ситуации находился город и каким он может быть, если ему уделять достаточно внимания. Когда в ноябре мы с на тот момент главой Еленой Петровной Носковой зашли на стадион, это была сцена из фильма "Жмурки", где герои сидят на трибуне. "Водник" в нынешнем состоянии — это иллюстрация того заволжского стадиона. Опускались руки, глядя на эту депрессивную картину. При этом слушая рассказы про спортивные достижения Заволжья, что это город советской мечты. Но у нас была разработана сметная документация и благодаря правительству на следующий год мы получили благотворительные деньги и областные средства.

К сожалению, подрядчик, который выиграл тендер, не завершил работу — мы с ним судимся. Но главное, что он выполнил ремонт футбольного поля! А другой подрядчик отремонтировал трибуны и административное здание.

На следующий год заволжская команда "Мотор" стала участвовать в чемпионате области, которая не была 20 лет в призах и семь лет вообще не играла. Первый год — сразу первое место, на второй повторили, на третий закрепили успех. В 2025 году они закончили чемпионат на шестом месте. Зато уже городецкая команда выиграла чемпионат области, потому что мы им тоже отремонтировали стадион, но уже в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Фото: инспекция Госстройнадзора в Нижегородской области

— А поругать себя есть за что? Только честно!

— Конечно, были промахи и в части заявочной кампании в национальные проекты, и в части выбора недобросовестных поставщиков, которых мы со всей пролетарской ненавистью при поддержке ФАС преследуем. И в части уголовных дел в отношении подрядчиков, которые тоже не выполняли свои обязательства, и в части не вовремя вводимых объектов, но все-таки вводимых. Были и ошибки на этапе проектирования, которые вскрываются уже после ввода объекта в эксплуатацию. Все это есть, но это формирует такой богатый опыт и багаж знаний, к которым обращаемся при планировании новых строек или организационных преобразований.

Как, например, с теми же детсадами в Заволжье. Перед нами стоит задача их оптимизации, потому что есть садики, где 16 детей, и для этого мы топим целое здание, что для города уже неоправданно. Закрывать садики нельзя, зато мы можем их перераспределять так, чтобы была географическая доступность.

— Давайте вернемся в ноябрь 2020-го. Это сейчас вы готовы бесконечно много рассказывать о вверенной вам территории, но тогда вы только приехали из Нижнего. Ваша первая руководящая должность. Какие тогда были ощущения?

— Было достаточно нервно и переживательно, потому что я, как вы правильно сказали, никогда не находился в позиции первого лица, ответственного за все принимаемые решения. До этого я был заместителем министра строительства. И пусть за мной был закреплен определенный сектор, все равно это был достаточно узкий профиль. А здесь я отвечаю за всё на территории. Денег на закрытие всех потребностей округа не хватает, что сложно. Но еще сложнее — объяснить это людям.

Приходят жители и спрашивают: "Почему у меня нет дороги?", "Почему у меня старый дом?", "Почему вы капитально не ремонтируете сети?". И ты понимаешь, что отговорка "Это не включено в муниципальную программу" для них не работает. Скажут: "Так включите!".

Хочется выслушать всех, всем помочь. Но приходит момент, когда надо взять ответственность на себя и чью-то жалобу удовлетворить, а с кем-то уйти в длительную переписку. Хотя в конечном итоге мы стараемся у всех оставить положительное впечатление от контакта с органами власти.

Фото: Александр Воложанин

— И так-то непросто, а тут еще эта история с вымирающим городом… Давайте напомним читателям: в "Известиях" вышла статья с исследованием научных сотрудников Президентской академии, где утверждалось, что Заволжью грозит исчезновение с карты России. Вы собирались ехать в Москву, чтобы доказать ученым обратное, но тут они сами нанесли визит. Их вердикт: Заволжье не исчезнет! Что это было??

— Коллеги из РАНХиГСа оказались немного в неловкой ситуации. В их исследовании фигурировал Заволжск без указания области. И либо на этапе подготовки пресс-релиза, либо на этапе его переработки в федеральном издании (возможно, при использовании ИИ) Заволжск превратился в Заволжье.

Научные сотрудники честно сказали, что в их исследовании речь шла про Заволжск в Ивановской области. Но мы все же настояли на их визите. Они приехали, посмотрели статистику, посмотрели своими глазами на то, что мы сумели показать в рамках одного дня. Заключение такое: это точно не вымирающий город, а город с хорошей перспективой.

Мы договорились, что в начале 2026 года они приедут к нам уже с экспедицией. Будут жить у нас несколько дней или даже недель, чтобы изучать аспект двух муниципальных городов в рамках одного муниципального образования. Как вы помните, до того, как мы стали округом, было два муниципальных образования — город Заволжье и город Городец. А Городецкий район — вообще что-то третье. А теперь это один округ и два города внутри него. Такая ситуация является достаточно редкой в нашей стране. Вот будут изучать, как можно управлять этими двумя территориями в рамках единого бюджета, в рамках единой градостроительной политики.

— Знаю, что в округе остро стоит проблема бездомных животных. И в планах есть строительство приюта при поддержке нижегородского "Сострадания". В чем заключается эта поддержка, и на какой стадии находится вся эта история?

— Совершенно точно мы не ждем от "Сострадания" финансовой поддержки. Прекрасно понимаем, в каких условиях они существуют. Им самим нужна помощь. И, кстати, при любой возможности мы какую-нибудь копейку да перечисляем им, потому что они большие молодцы!

"Сострадание" подарило нам проект приюта, на основе которого мы сейчас будем осуществлять его привязку к территории. Участок уже определен — он находится на границе Городца, за ним — сельхоззона. По просьбе жителей близлежащих домов проектируется ограждение со звукозащитой. Это не предусмотрено СНиПами, потому что дома находятся слишком далеко, чтобы попадать в предполагаемую зону воздействия со стороны приюта. Мы решили заложить это в проект для комфорта граждан, но они все равно пытаются судиться относительно нашего решения изменить вид разрешенного использования. Это была зона промышленности, мы перевели ее в зону, где можно строить приют.

Они пытаются опротестовать это решение. Городецкий горсуд остался на нашей стороне. Тогда жители подали апелляцию в облсуд — он также отказал. Возможно, теперь пойдут в кассацию. А нас этот участок устраивает, потому что, как я уже сказал, он находится на отшибе города, при этом рядом есть сети электроснабжения, плюс недалеко тянуть канализацию, водоснабжение и т.д. Также важна транспортная доступность, поскольку на базе приюта будет создана некоммерческая волонтерская организация, которая будет помогать животным. Добровольцам как-то надо будет добираться до приюта.

— Правильно понимаю, что это будет "Сострадание" на минималках?

— По сути, да. Но на минималках, учитывая, что у нас количество бездомных животных не такое, как в Нижнем. Тем более что "Сострадание" сегодня берет собак не только от нас, но и из других соседних районов. Именно этим фактором мы сегодня ограничены, когда к нам приходит заявка на отлов какой-нибудь агрессивной собаки. Мы обращаемся в Нижний, а нам говорят: "Извините, сегодня приехать не можем, только дней через десять".

В нашем приюте мы сможем держать как минимум 50 собак, дальше видно будет. В нем будут гостиница для домашних животных, площадка для выгула, ветеринарный кабинет. Потом уже попробуем сформировать свою группу отлова опять же наподобие "Сострадания".

— Сколько денег на это требуется?

— Предварительно, 20 млн рублей. Это не так много, поэтому, собственно, и выкруживаем эту сумму в местном бюджете. Да, бюджет на 2026 год достаточно сложный, но, думаю, мы сможем осилить создание приюта. В перспективе сможем делиться опытом с коллегами из других муниципалитетов. Но точно не готовы стать перевалочным пунктом, как "Сострадание-НН". Нам бы своих собак окружить теплом и заботой.

Продолжение следует…