Политика

Александр Мудров: "Надоело быть нерешительным органом власти"

05 декабря 2025 12:00 Политика
Александр Мудров: Надоело быть нерешительным органом власти

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Первая часть интервью главреда НИА "Нижний Новгород" с Александром Мудровым была посвящена главным вехам пятилетия его руководства Городецким округом: инфраструктурным проектам, бюджетным трансформациям, сложным решениям и — главное — людям.

Во второй части беседы — больше личного: о котенке из квартиры живодера, службе в резерве Минобороны, усталости от безнаказанности, телеграм-постах, написанных на эмоциях, и бюсте Сталина на рабочем столе. А еще о соперничестве между малыми городами, гастрономических перспективах Городца и планах мэра, которому 5 декабря исполняется 40 лет.

— В продолжение темы животных… Александр, недавно вы признались, что приютили котенка, найденного в квартире живодера "Шинели". Расскажите подробнее, как решились на это.

— У нас было два кота. Дочка (ей 5 лет) в какой-то момент сказала: "Осирис — мамин кот, Исида — папина кошка, а где мой котик?" Так стало ясно, что скоро у нас должен появиться еще один питомец. Летом кот-старичок Осирис ушел по радуге на небо — у него была неоперабельная опухоль. Мы стали думать, кого бы приютить. Обратились в кошачий приют у нас в Городце и к Владимиру Яковлевичу Гройсману из "Сострадания". Дочка сделала выбор среди котят, которые искали хозяев.

Мы приехали в приют "Сострадание" и забрали нового члена семьи. Его спасители дали ему имя Геркулес, считая, что оно предопределит его судьбу, помогая в преодолении жизненных трудностей. Мы решили оставить это имя. Через месяц приехали делать повторную прививку от бешенства, а сотрудница спросила: "Вы же знаете, что он от Шинели?" И тут все встало на свои места. Появилось еще больше нежности к Геркулесу, который испытал такой стресс!

Фото: Александр Мудров

— Котенок уже привык к новой семье?

— Жена обратила внимание, что он боится незнакомых мужчин. Ко мне привык, к нашим друзьям-мужчинам тоже, но если приходит посторонний, например, курьер, сразу начинает дергаться, хочет убежать. Дочка, естественно, не знает историю Геркулеса. Маленькая еще. Но думаю, когда-нибудь расскажем.

— Котики — это хорошо, но давайте перейдем к разговору о серьезных мужских делах. Недавно вы вступили в отряд резервистов "БАРС-НН". Как это удается совмещать с руководством округом?

— Имел место патриотический порыв. Я увидел новость, что в отряд вступил замгубернатора Андрей Гнеушев, и захотел последовать его примеру. Я подписал контракт с Минобороны и теперь нахожусь в резерве, готовый к выполнению боевых задач на территории Нижегородской области.

Когда я вступил в резерв, ко мне сразу пришли сотрудники администрации (мужчины 50+) и сказали: "Мы тоже хотим!". Я ответил, что не готов отпустить их на шесть месяцев, что они нужны мне здесь. Тем не менее, они проявляют готовность встать на защиту территории и объектов на ней. Слава богу, до нас БПЛА пока не долетали, но надо быть готовыми ко всему. Поэтому считаю, что рано или поздно придется отправить в "БАРС-НН" кого-то из особо рьяных патриотов. На территории округа есть что оборонять, поэтому попробуем совмещать несение военной службы в резерве Минобороны и выполнение основных профессиональных обязанностей.

Фото: Дмитрий Музыка

— Ваш телеграм-канал заслуживает отдельного разговора. Сначала вы вели его достаточно сдержанно, я бы сказала, сухо. Сейчас же, что ни фраза, то перл! "Натыкать клювом" и вот это все. Посты стали хлесткими, где-то даже агрессивными. Что послужило триггером?

— В какой-то момент меня прорвало. Это произошло примерно год назад, когда в ноябре была возможность подумать об итогах четырехлетки. Мне вдруг надоело быть нерешительным органом власти, который не способен на реальное воздействие на ситуацию.

— С чем это связано?

— Допустим, приходим мы на какое-нибудь благоустроенное общественное пространство и видим сломанные лавочки. Нам начинают выговаривать за это. А виноваты, допустим, подростки, которых мы не сможем заставить все восстановить. Печатать деньги мы тоже не научились, а с нас требуют починить эти лавочки! Хочется большей осознанности и ответственности со стороны наших жителей.

Понимания, что многое делается не по щелчку. Хотя я согласен, что какой-нибудь матери-одиночке с двумя детьми не до этих размышлений. И здесь мы действительно должны пойти навстречу, войти в положение и оказать необходимую поддержку. Но при этом, когда мы идем человеку навстречу, мы вправе требовать такой же позитивной обратной связи. А у нас огромное количество комментаторов в соцсетях и неменьшее количество тех, кто, извините, любит гадить исподтишка: выброшу, пока темно и никто не видит; пьяным поеду за рулем, прокачусь по полю с озимыми — новое же вырастет; вспорю живот своей собаке, привяжу к дереву, пускай умирает (это из последнего). Все думают: "Никто же не видел, авось меня и не найдут!"

Вот это русское авось, "закон — что дышло" хочется сломать в обществе, преодолеть и сформировать у людей понимание неотвратимости наказания, поскольку оно все равно наступает. Так что нужно действовать по-человечески, понимая, что вокруг находятся такие же люди! И вы, гадя вокруг себя, гадите им!

Наверное, значительная доля моих публикаций может уйти в это рассуждение. Выдавать это в публичную плоскость заставила моя усталость...

— К слову о негативе в соцсетях. Интернет-общественность взбудоражила история с "истязанием детей" в детсаду Городца. Дошло до уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом.
— Уверен, что там много комментариев в духе "На гильотину этих зараз!", которые оставили женщины лет 50-60. А зайдешь к ним на страницы — сплошь "Сохрани себе, чтобы не забыть", "Рецепт любимого блинчика" или "Всех с Рождественским постом" (и неважно, что в пост нельзя материться!). Они рубят правду матку по любому поводу, не разбираясь в деталях.

— Можно подробнее про историю, которая недавно приключилась в садике?

— Инцидент не недавний! Просто девушка пошла на телевидение — и произошла эта шумиха. А ко мне она обратилась еще месяц назад. Мы с ней встретились, я попросил все материалы, которые у нее есть, и отдал в управление образования для проведения проверки. Позже выяснилось, что фотографии, которые она мне принесла, трехлетней давности. Воспитателя уже привлекли к дисциплинарной ответственности, потому что она действительно недосмотрела за ребенком, вовремя не вызвала скорую, неправильно оказала медпомощь.

Журналисты программы "Кстати" (16+) взяли интервью у родителей детей, которые уже не ходят в этот садик. Мы провели родительское собрание, и только мать одного ребенка выступает против воспитательницы. Остальные говорят, что их все устраивает. Считаю, что репортаж вышел немного однобокий. Хотя "уголовное дело" звучит страшно. И естественно факты, которые описываются в сюжете, недопустимы. По ним нужно проводить проверки, но основанные на подтвержденных фактах.

— Возвращаясь к блогерству. Сами-то чьи каналы читаете? Кем, может быть, вдохновляетесь?

— (открыл Telegram на телефоне. — Прим. ред.) Есть такой товарищ — Михаил Онуфриенко. Журналист, который пишет про Донбасс. Мы лично знакомы. Ему интересен Городец, плюс пересекаемся по линии гуманитарных миссий. Он категоричен в своих суждениях, не стесняется в выражениях в отношении западных "партнеров". Для меня это эмоциональный срез того, что происходит вокруг СВО. Вот я на него подписан.

— На кого еще?

— Канал минэкологии Нижегородской области, потому что дружу с министром Владимиром Тужилиным. "Русский доброволец" — закрытый канал, который ведут ребята из "Вагнера". Председатель ДНР Андрей Чертков. Мы знакомы еще с тех времен, когда он был министром ЖКХ. До сих пор общаемся. Сан Саныч Щелоков, естественно! Он бог телеграмма и коммуникаций. В некоторых случаях подсматриваю его находки, темы, понимаю, как он разворачивает их и как работает с негативом, которого у нас в соцсетях полно.

— То есть номер один в телеграме — глава Арзамаса, не вы?

— Я отдаю пальму первенства ему.

— Периодически вижу в вашем канале посты про пики Сталина и Ленина. Говорите, что никак не найдется подрядчик для их восстановления. Откуда у прогрессивного, довольно молодого человека это комсомольское рвение восстановить советское наследие? Кто лоббирует это: вы или другие люди?

— Давайте поясню. Когда-то были две въездных стелы в центральном микрорайоне города Заволжья. В народе их прозвали пик Ленина и пик Сталина. Мы не можем рассматривать их отдельно от концепции "Города советской мечты", про которую я периодически рассказываю. Их восстановление я лоббирую сам, хотя, конечно, нас поддерживает фракция КПРФ в Земском собрании.
Если я кажусь кому-то прогрессивным технократом, разочарую. Потому что целиком и полностью таковым не являюсь. Безусловно, у меня есть уважение к советской эпохе. Понимаю, что сегодня возведение мемориальных знаков лидерам, тем более таким неоднозначным, как Сталин, в обществе воспринимается столь же неоднозначно. Но мы должны четко отдавать отчет, что если бы не действия советского руководства в послевоенный период, города Заволжья не было бы на карте Земли.

Нельзя спорить с красотой архитектуры, которая создавалась в советские годы. Это мы видим на примере Нижнего Новгорода и Москвы, где удалось это наследие сохранить. В Заволжье оно, к сожалению, разрушается. Мы хотим его отремонтировать и отреставрировать. Моя глобальная задумка — через средовое изменение поменять структуру социальных связей.

Мы начали с ремонта фасадов некоторых многоквартирных домов в центральной части Заволжья, с ремонта стадиона, про который я уже рассказал, с благоустройства парка имени Гагарина.
Пики Ленина и Сталина — это некий символический старт реализации данной концепции, и потому я так за это бьюсь. Если мы провалим старт, мы не сделаем то, что пообещали. И можем потерять веру людей вообще в успешность реализации этой концепции.

То есть это не привет советской идеологии, не реверанс коммунизму и социализму, не попытки пересмотреть решение XX Съезда КПСС о культе личности. Это призыв к людям с уважением относиться к своей истории, к тем, кто творил историю здесь, в Заволжье.

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

— Тем не менее на вашем рабочем столе стоит бюст Сталина…

— Это подарок наших коммунистов. Они, видимо, так отмечают людей, которые, по их мнению, вносят существенный вклад в развитие территории. Интерьер кабинета еще не до конца выстроен. Никак руки не дойдут определиться, чьи портреты и какие карты будут висеть. Мне кажется, скоро это тоже станет предметом обсуждения.

На моем столе есть много разных символических вещей, которые не попадают в кадр, но радуют мой глаз и не только глаз. Есть металлическая головоломка, где, не применяя физическую силу, надо разделить две детали, а потом их соединить. Для меня это демонстрация того, что любую проблему можно решить не силой, а через интеллектуальные находки.

— На днях один телеграм-канал написал про некое соперничество Городца с Арзамасом относительно роста турпотока. Дескать, у Городца туристов больше, хотя денежных вложений в Арзамас больше. Действительно есть дух соперничества?

— Его нет, потому что мы находимся в разных сторонах от Нижнего Новгорода. Но мы можем конкурировать, допустим, с Плёсом (хотя, на мой взгляд, это тоже несопоставимая история), с Юрьевцем, с Рыбинском. Перечисляю тех, кто стоит на Волге, потому что у нас есть круизная история — к нам заезжают теплоходы. Редко какой теплоход дает туристам возможность ночевать или даже поесть на территории города. Бывает, теплоход выпускает людей на два часа на берег, потом сажает и идет дальше. Если теплоход задерживается у тебя, наверное, это показатель, что город действительно интересен и достоен того, чтобы стоянка длилась дольше. Но для этого нужна инфраструктура. Мы пытаемся работать в этом направлении.

В любом малом городе есть на что посмотреть. И если сегодня турист решил уехать в Арзамас, я более чем уверен, что через год-два он приедет в Городец. И наоборот. Это вполне логично. Люди сегодня в контексте развития внутреннего туризма и понимают, что есть куда ездить.

Фото: Александр Воложанин

— Недавно в Городце открылся "Волконский", что стало событием вселенского масштаба. С общепитом там, мягко говоря, все грустно. Как планируется решать этот вопрос?

— У нас есть точки питания, но мы приветствуем открытие новых, потому что это важно. И подвижки уже есть. Да, появление "Волконского" для нас событие наравне с открытием Музея городецкой росписи. Конечно, заведение такого формата задает определенную планку. Надеемся, оно пройдет проверку временем, особенно зимним сезоном, и заставит других потенциальных рестораторов и тех, кто уже есть, ориентироваться на эту планку.

С нетерпением ждем открытия ресторана, к которому активно прикладывает руку Александр Котюсов (ГК "ПИР"). Плюс есть несколько объектов культурного наследия, интересных с точки зрения градообразующей среды. Есть достаточный спрос со стороны инвесторов, ищущих место для застройки — будь то ресторан или гостиница.

Если раньше бизнес говорил: "У вас нет турпотока, поэтому мы к вам не придем", мы отвечали: "Откуда ж ему взяться, если туристу негде остановиться?". Теперь мы все-таки догнали турпоток до такого объема, причем в круглогодичном режиме, что бизнес начинает думать, что там слишком много туристов, и надо попытаться на этом заработать. Приходят к нам со своими инициативами, но упираются в инфраструктурные ограничения — не можем дать нужную мощность ни по газу, ни по воде, ни по электричеству. Поэтому идем участвовать в различных национальных проектах и госпрограммах.

— Можно чуть больше конкретики?

— По моей информации, тот же Котюсов планирует открыть ресторан в 2026 году. Еще строится гостиница на берегу Волги. Это проект, который был заморожен в 2008 году. Михаил Иванов и Вадим Агафонов выкупили права на него и сегодня строятся. Заявлено четыре звезды. Там будет ресторан и прочая инфраструктура гостеприимства. Еще один гостиничный SPA-комплекс создается чуть дальше от "Города мастеров" — реставрацией занимается Альберт Гусев ("Сладкая жизнь"). Также надеемся, что в будущем году рядом с Музеем городской росписи откроют еще один ресторан и бутик-отель.

— Александр, мы беседуем уже два часа. Предлагаю потихоньку закругляться. В ноябре вы заслуженно получили звание "Мэр года". Красивая награда к пятилетию на посту главы муниципалитета. Кем видите себя еще через пять лет?

— Мне бы хотелось выйти даже не на региональный, а на федеральный уровень! Сегодня я обладаю определенным опытом и стратегическим видением, которые, наверное, не совсем укладываются в границы муниципального образования. Я веду плотное взаимодействие с Всероссийской ассоциацией местного самоуправления (ВАРМСУ), выступаю на ее площадках. В декабре поеду в Якутию, хочу порассуждать там про социальную архитектуру и ее роль в развитии территорий муниципалитетов.

Когда мы общаемся с руководителями из других субъектов, понимаю: несмотря на их седые волосы и колоссальный опыт, сегодня нужно по-другому смотреть на управленческие подходы. По-другому работать в том числе с регионалами и федералами в части получения финансовой поддержки. Здесь мне есть, о чем порассуждать. У многих постсоветская, советская инерция, у многих подходы вроде "Мне сказали — я делаю. Не сказали — значит, делаю так, как сказали до этого". В таком случае нужно учиться инициативе, смелости, тому, что под лежачий камень вода не течет.

— 5 декабря вам стукнет 40 лет! (интервью состоялось за неделю до события. - Прим. ред.). С каким настроением подошли к этой дате?

— С хорошим настроением. Наконец-то на вопрос "Сколько тебе лет?" не буду путаться в показаниях, вычитая 1985 из текущего года (улыбнулся. — Прим. ред.). Теперь будет четкий ответ — 40.

— А по ощущениям вам сколько?

— Я все еще ощущаю себя 30-летним. Есть энергия и задор для реализации планов. Иногда сравниваю себя с историческими руководителями, которые были в округе, области, России. И когда читаешь материалы про того же Александра Невского, а там написано, что вот он в 40 лет был ого-го и он — настоящий мужик, немного тушуюсь. Потому что я воспринимаю себя еще на уровне не то что подростка, а скорее студента, у которого большой кураж, большой багаж знаний, который вынес из университета, и большое желание себя реализовать.

Но на уровне бытовой коммуникации никогда не стараюсь приписать себе года и не считаю, что я уже среднего возраста. Я все еще молодой!

