Последние новости рубрики Общество
07 июня 2019 18:52  [70] "Центр Алмазова" поможет Нижегородской области совершенствовать передовые медицинские услуги
07 июня 2019 18:39  [68] Около 30 деревьев и кустарников высадили специалисты и общественники 7 июня в рамках озеленения Советского района
07 июня 2019 17:53  [71] Тина Канделаки и Константин Эрнст приняли участие в покраске наличника нижегородского ОКН
07 июня 2019 17:35  [137] НПАТ рассказал о преимуществах "выделенки" на пр.Гагарина
07 июня 2019 17:16  [107] Нижегородские депутаты взяли под контроль ход капитального ремонта в школе №123 Ленинского района
07 июня 2019 16:39  [87] Международная выставка "ВэйстТэк" в Москве завершила свою работу
07 июня 2019 16:18  [139] "Надо пересаживаться на общественный транспорт", - Иван Сергеев
07 июня 2019 15:37  [115] Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019
07 июня 2019 15:14  [105] Газификацию Нижегородской области обсудили в рамках ПМЭФ
07 июня 2019 15:12  [119] Константин Эрнст и Тина Канделаки приняли участие в покраске резного наличника в рамках ПМЭФ-2019
Общество

Около 30 деревьев и кустарников высадили специалисты и общественники 7 июня в рамках озеленения Советского района

07 июня 2019 18:39  [68] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 30 деревьев и кустарников начали высаживать сегодня специалисты МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода", члены общественного экологического совета на аллее Памяти и Славы по улице Рокоссовского в Советском районе. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода 7 июня.

В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Алексей Краснов и глава Советского района Владимир Исаев.

"20 бархатов амурских, 10 кустов барбарисов, три сирени венгерской и три калины "снежный шар" сегодня мы начали высаживать на аллее у памятника маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому", - сообщила директор ООО Архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд" Ольга Воронина, рассказав об особенностях каждого из растений.

"Любое озеленение – это всегда плюс. При участии горожан в районе мы уже посадили около 1 000 деревьев. Посадка продолжится и на следующей неделе. Все деревья, высаженные на муниципальной земле, мы будем содержать", – сообщил Владимир Исаев, отметив, что во время акции проконсультировался со специалистами, как ухаживать за посаженными деревьями.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph