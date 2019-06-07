Около 30 деревьев и кустарников высадили специалисты и общественники 7 июня в рамках озеленения Советского района Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 30 деревьев и кустарников начали высаживать сегодня специалисты МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода", члены общественного экологического совета на аллее Памяти и Славы по улице Рокоссовского в Советском районе. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода 7 июня.

В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Алексей Краснов и глава Советского района Владимир Исаев.

"20 бархатов амурских, 10 кустов барбарисов, три сирени венгерской и три калины "снежный шар" сегодня мы начали высаживать на аллее у памятника маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому", - сообщила директор ООО Архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд" Ольга Воронина, рассказав об особенностях каждого из растений.

"Любое озеленение – это всегда плюс. При участии горожан в районе мы уже посадили около 1 000 деревьев. Посадка продолжится и на следующей неделе. Все деревья, высаженные на муниципальной земле, мы будем содержать", – сообщил Владимир Исаев, отметив, что во время акции проконсультировался со специалистами, как ухаживать за посаженными деревьями.