Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке Общество

Банк "Открытие" повторно улучшил условия по действующим программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,3% по всем ипотечным программам. Теперь процентная ставка составляет от 9% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

Изменения коснулись и программы "Военная ипотека". Теперь кредит предоставляется под 9,1% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе остался без изменений и составляет 20%.

Для программы "Апартаменты" утверждена супер-ставка в размере 9,5%, которая действует при приобретении апартаментов в компании "Интеко".

Банк "Открытие" постоянно работает над созданием самых выгодных предложений на рынке, и при появлении возможности оперативно реагирует на изменения рынка кредитования.

"Во втором полугодии можно ожидать возобновления роста выдач ипотеки в России. Обычно в конце года всегда наблюдается повышение темпов роста кредитования, если нет кризисных процессов и резкого повышения ключевой ставки. При этом начавшееся с 1 июля введение эскроу-счетов на ипотечное кредитование повлияет незначительно. Мы ожидаем органический рост объемов выдач кредитов на покупку жилья на первичном рынке", - заявил директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.

Во втором полугодии банк "Открытие" намерен сохранить высокие темпы роста ипотечного кредитования.