"НОЦ должен стать единым окном для международного сотрудничества всех участников", - Глеб Никитин Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил программу развития нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) 26 августа 2019 года в Московской школе управления Сколково. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отметим, что по стране в рамках национального проекта "Наука" будет создано пять НОЦ в Тюменской, Белгородской, Кемеровской областях и Пермском крае.

"Сегодня НОЦ Нижегородской области включает в себя 27 участников — пять вузов, три НИИ, девятнадцать организаций реального сектора экономики, включая Федеральный Ядерный центр. Кроме того, статус НОЦ позитивно сказывается на привлечении новых партнёров. Мы ведём переговоры с Центром Келдыша, Московским техническим университетом связи и информатики, Московским государственным технологическим университетом и рядом других", — отметил Глеб Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов

Также он подчеркнул, что число проектов участников НОЦ с начала года выросло более чем в два раза — с 65 до 140. Он также добавил, что важно сотрудничество с зарубежными коллегами, чтобы НОЦ стал единым окном для международного сотрудничества.

Для деятельности Нижегородского НОЦ выбрано 5 основных направлений:

- инновационные производства, компоненты и материалы.

- интеллектуальные транспортные системы.

- высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение: ядерная персонализированная медицина, аддитивные технологии, инновационное медицинское приборостроение.

- передовые цифровые технологии.

- экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

"Мы считаем, что работа в этих сферах позволит технологическим разработкам нижегородских исследователей быть востребованными на мировом рынке как минимум в ближайшие 10 лет", — добавил Глеб Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов

Управление через АНО: на данный момент в регионе создана АНО "Управляющая компания НОЦ", сформирован наблюдательный совет УК НОЦ, создан Управляющий совет по реализации проекта создания Научно-образовательного центра Нижегородской области.

Десять крупнейших предприятий, такие как АСЭ - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", АО "ОКБМ Африкантов", Курчатовский институт, институты РАН, ведущие вузы региона подтвердили свою готовность к участию в проекте НОЦ Нижегородской области в качестве индустриальных, научных и образовательных партнеров.