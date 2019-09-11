Нижний сегодня: главные события дня Общество

И.о. директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр Герасименко назначен директором ведомства

Соответствующее решение принял глава городской администрации Владимир Панов. Александр Петрович Герасименко был назначен и.о. директора департамента дорожного хозяйства в июне текущего года. Он также был назначен заместителем директора этого ведомства. Должность и.о. замглавы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству в это время исполняла директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева.

И.о. директора департамента экономразвития администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова назначена главой ведомства

Марина Антипова исполняла обязанности директора департамента с июня 2018 года.

Сергей Горин избран зампредседателя комиссии по социальной политике Гордумы

Сейчас Сергей Горин является депутатом Гордумы и входит в состав постоянных комиссий по социальной политике и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Неисправность электрооборудования – предварительная причина крупного пожара в Кудьминской промзоне, - МЧС

Накануне загорелись емкости с горюче-смазочным материалом. Площадь пожара составила 5 тысяч кв.м, он был потушен в ночь на 11 сентября. Сегодня МЧС сообщило, что предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования.

Новейший круизный лайнер спустили на воду в Нижнем Новгороде

Лайнер станет первым судном подобного класса за последние 60 лет, построенным на отечественной верфи. Новый лайнер не будет уступать по уровню 4-5 звездочному отелю. Для пассажиров будет действовать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе. В свой первый рейс корабль выйдет в следующем году, первые круизы запланированы на май 2020 года.

Благоустройство Гребного канала в Нижнем Новгороде завершится в октябре

По контракту все работы должны были быть завершены еще 15 июля. Однако подрядчик не справился с поставленной задачей. Комплексным благоустройством Гребного канала занимается московская компания "Смарт". В течении 30 дней с момента заключения контракта компания должна была построить террасу, отремонтировать объекты озеленения, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.

Нижегородская администрация надеется благоустроить парк Дубки до 1 декабря

Подрядчик сильно отставал от графика и договор с ним был расторгнут. Сейчас идет подготовка к выбору новой подрядной организации.

Сроки сдвинулись: благоустройство пяти нижегородских парков завершат до конца месяца

Благоустройство пяти нижегородских парков, сроки окончания работ в которых переносились, завершат до конца сентября 2019 года. Речь идет о парке Пушкина, Щелоковском хуторе, Светлоярском парке, бульваре Авиастроителей и Автозаводском парке. Все эти общественные пространства входят в программу "Формирование комфортной городской среды".