"Необходимо разработать на федеральном уровне систему мер госстимулирования развития водных перевозок", - Евгений Лебедев Политика

Меры по увеличению пассажирских перевозок озвучили законодатели ПФО на заседании Ассоциации 12 сентября 2019 года. Председатель Заксобрания области Евгений Лебедев констатировал факт, что возможности судоходства на внутренних водных путях страны сегодня используются не в полной мере.

"Развитие внутреннего водного транспорта способно снизить издержки предприятий по транспортировке грузов, дать импульс развитию множества отраслей экономики и в перспективе иметь серьезный социально-экономический эффект для страны в виде дополнительных поступлений налогов, повышения зарплат и увеличения рабочих мест", - заявил Евгений Лебедев в ходе заседания Ассоциации.

По его словам, с 2015 по 2018 год общий объем перевозок пассажиров водным транспортом сокращался. Отправление грузов водным транспортом за 6 лет сократилось на 21,6%.

"Считается, что одной из главных причин сокращения объемов пассажирских перевозок является их экономическая неэффективность. Текущее состояние флота и инфраструктуры также является причиной, тормозящей развитие внутренних водных перевозок. Если в 2000 году на российских реках работала 21 тысяча судов, то сегодня их осталось 11 тысяч. По статистике, за последние 15 лет построено 800 судов. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, по мнению специалистов, до 2035 года необходимо построить еще 1775 судов. Определяющую роль в решении проблемы обновления флота могли бы сыграть регионы ПФО, которые исторически являются центрами проектирования и строительства судов, имеют развитую промышленную базу. Необходимо разработать на федеральном уровне систему мер государственного стимулирования развития отрасли водных перевозок, консолидировать усилия власти, бизнеса с привлечением научных организаций, общественных объединений. Требуется долгосрочная федеральная целевая программа обновления грузового и пассажирского флота", - добавил Евгений Лебедев.