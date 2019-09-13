Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [5569] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4616] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
01 августа 2019 11:14  [4423] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
25 октября 2018 16:37  [4108] "Поправкой в закон "О тишине" мы поддержали граждан, которые с этой идеей к нам обратились", - Ольга Щетинина
14 января 2019 21:04  [3974] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
21 декабря 2018 11:37  [3917] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
14 января 2019 14:10  [3910] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
18 декабря 2018 14:27  [3748] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
20 декабря 2018 15:55  [3641] "Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников
18 декабря 2018 11:41  [3555] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
Последние новости рубрики Политика
13 сентября 2019 10:08  [80] "Необходимо разработать на федеральном уровне систему мер госстимулирования развития водных перевозок", - Евгений Лебедев
12 сентября 2019 16:28  [161] Участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования
12 сентября 2019 15:57  [223] Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку
12 сентября 2019 15:40  [174] ФоРГО повел первое заседание "Эксперт-клуба" в Нижнем Новгороде
12 сентября 2019 15:32  [165] Признаны полномочия двух депутатов Думы Дзержинска
12 сентября 2019 15:05  [193] Более 1 700 судов до 2035 года: меры по увеличению пассажирских перевозок озвучили законодатели ПФО
11 сентября 2019 15:33  [547] И.о. директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр Герасименко назначен директором ведомства
11 сентября 2019 14:34  [350] Сергей Горин избран зампредседателя комиссии по социальной политике Гордумы
11 сентября 2019 14:05  [464] И.о. директора департамента экономразвития администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова назначена главой ведомства
11 сентября 2019 13:11  [269] Ассоциация законодателей ПФО пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
Политика

"Необходимо разработать на федеральном уровне систему мер госстимулирования развития водных перевозок", - Евгений Лебедев

13 сентября 2019 10:08  [80] Политика

Меры по увеличению пассажирских перевозок озвучили законодатели ПФО на заседании Ассоциации 12 сентября 2019 года. Председатель Заксобрания области Евгений Лебедев констатировал факт, что возможности судоходства на внутренних водных путях страны сегодня используются не в полной мере.

"Развитие внутреннего водного транспорта способно снизить издержки предприятий по транспортировке грузов, дать импульс развитию множества отраслей экономики и в перспективе иметь серьезный социально-экономический эффект для страны в виде дополнительных поступлений налогов, повышения зарплат и увеличения рабочих мест", - заявил Евгений Лебедев в ходе заседания Ассоциации.

По его словам, с 2015 по 2018 год общий объем перевозок пассажиров водным транспортом сокращался. Отправление грузов водным транспортом за 6 лет сократилось на 21,6%.

"Считается, что одной из главных причин сокращения объемов пассажирских перевозок является их экономическая неэффективность. Текущее состояние флота и инфраструктуры также является причиной, тормозящей развитие внутренних водных перевозок. Если в 2000 году на российских реках работала 21 тысяча судов, то сегодня их осталось 11 тысяч. По статистике, за последние 15 лет построено 800 судов. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, по мнению специалистов, до 2035 года необходимо построить еще 1775 судов. Определяющую роль в решении проблемы обновления флота могли бы сыграть регионы ПФО, которые исторически являются центрами проектирования и строительства судов, имеют развитую промышленную базу. Необходимо разработать на федеральном уровне систему мер государственного стимулирования развития отрасли водных перевозок, консолидировать усилия власти, бизнеса с привлечением научных организаций, общественных объединений. Требуется долгосрочная федеральная целевая программа обновления грузового и пассажирского флота", - добавил Евгений Лебедев.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph