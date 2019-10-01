Нижний сегодня: главные события дня Общество

Спортсмены Чемпионата Европы начали тренироваться в ФОКе "Мещерский"

Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября 2019 года. В нем примут участие более 100 спортсменов из 25 стран. Чемпионат Европы по скейтбордингу является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В основные дни соревнований планируется не менее 1500 зрителей и гостей мероприятия из России и других стран. Главная часть соревнований запланирована на субботу, 12 октября. По словам организаторов, для зрителей двери ФОКа "Мещерский" будут открыты 10, 11 и 12 октября. Билеты бесплатные, но нужно зарегистрироваться на сайте Чемпионата Европы.

Новый авиарейс свяжет Нижний Новгород и Екатеринбург

Регулярный авиарейс организует авиакомпания "Ираэро". Самолеты начнут летать с 18 октября.

Рейс будет выполнятся частотой два раза в неделю по средам и пятницам. Из Нижнего Новгорода воздушные судна станут вылетать в 12:10 мск, из Екатеринбурга — в 16:50 по местному времени.

Условный срок получила 16-летняя жительница Сарова за истязание мальчика, который отказался с ней встречаться

Следствием и судом установлено, что 14 мая 2019 года в дневное время в квартире дома по ул. Музрукова в Сарове девушка, с целью наказать мальчика за отказ встречаться с ней, в присутствии своих подруг, избила подростка, нанося ему множественные удары по лицу и различным частям тела. При этом, она унизила подростка.

Приговором суда подсудимой назначено наказание - 3,5 года лишения свободы условно.

В Нижегородской области отремонтировано почти 500 км трасс

Подрядчики по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" полностью отремонтировали 106 объектов.

Один из них - участок дороги, ведущей к селу Малое Мамлеево в Лукояновском районе. По словам местных жителей, из-за глубокой колеи и плачевного состояния асфальтового полотна последние два-три года и частные машины, и рейсовый автобус, и работающие на расположенном рядом щебеночном карьере грузовики просто объезжали аварийный участок по полю.

По поручению главы региона в настоящее время уже идет работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года, перечень объектов которой был сформирован с учетом поступивших предложений от администраций районов.

Сроки благоустройства переносятся

Нижегородская администрация планирует завершить благоустройство ул. Большой Покровской, Александровского сада, а также реконструировать стадион "Водник" в 2020 году.

По его словам, в данный момент разрабатываются концепции работ. Пространства будут благоустроены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Гребной канал в Нижнем Новгороде благоустроят только к концу октября этого года.

Также отремонтированы не все фонтаны.

"Как оказалось, единовременно такое количество фонтанов вернуть к жизни очень сложно", - заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, комментируя ход реализации концессионного соглашения с ООО "Городские инженерные сети" (дочерней структуры ОАО "Нижегородский водоканал"), направленного на реконструкцию городских фонтанов.