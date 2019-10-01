Мэрия обещает завершить благоустройство Б.Покровской и стадиона "Водник" в 2020 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская администрация планирует завершить благоустройство ул. Большой Покровской, Александровского сада, а также реконструировать стадион "Водник" в 2020 году. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе брифинга 8 октября 2019 года.

По его словам, в данный момент разрабатываются концепции работ. Пространства будут благоустроены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Две очереди Большой Покровской за четыре года

Напомним, что контракт на благоустройство первой очереди ул. Большой Покровской был заключен с ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом" в августе 2017 года. Цена контракта по итогам торгов составила 171,78 млн рублей.

Большая часть финансирования поступила из федерального бюджета (около 68%). Также средства выделяли областной (около 28%) и местный бюджеты (около 4%).

Ремонт I очереди ул. Большой Покровской

Согласно техзаданию, на указанной территории должны были быть обновлены дорожное покрытие и фонари, высажены деревья и засеян газон.

Работы были завершены осенью 2017 года. Однако после их окончания к качеству возник ряд претензий. Основные замечания касались геометрии рисунка покрытия, неровностей и "поигрывания" плитки.

В январе 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр города Владимир Панов приняли решение перенести запланированное благоустройство второй очереди улицы на 2019 год. Это было связано с проведением в Нижнем Новгороде Чемпионата мира по футболу.

"Чтобы сделать завершающий этап ремонта Большой Покровской качественно и с учетом мнений жителей, а также с совершенно другим контролем качества на всех этапах, предлагаю перенести его на 2019 год", – приводила тогда слова главы города пресс-служба губернатора.

Однако в 2019 году началась лишь разработка концепции, само благоустройство было отложено. Проектанты предложили нижегородцам идеи, значительная часть которых касалась озеленения улицы. Среди них многоуровневое озеленение, роща у магазина "Художественные промыслы", "зеленые карманы" из кизильника для парковки автомобилей, технология пиксельного озеленения перед мемориалом Владимиру Ленину и нижегородским марксистам. Также были предложены идеи по организации сцены перед нижегородским кукольным театром.

В настоящее время подрядчик по гарантии занимается перекладкой проблемных участков брусчатки первой очереди благоустройства. Благоустройством второй очереди будет заниматься другая компания.

Несбывшиеся планы по стадиону "Водник"

Осознание необходимости обновления стадиона "Водник" появилось у нижегородских властей порядка десяти лет назад. В 2009 году он был передан для этого ООО "Пересвет-Регин-НН" по инвестиционному контракту. Но инвестор, ссылаясь на финансовый кризис, отказался от планов по реконструкции стадиона.

В то время глава города Вадим Булавинов говорил, что в целом на реконструкцию стадиона "Водник" необходимо около 200-300 млн рублей - фактически стадион нужно строить заново, так как трибуны разрушены, и он находится в очень плохом состоянии.

К планам по стадиону вернулись лишь спустя несколько лет. Новый градоначальник Олег Кондрашов пообещал, что первый этап реконструкции стадиона "Водник" завершится в 2012 году.

Стадион "Водник" в настоящее время

В марте 2013 года администрация Нижнего Новгорода сообщала о планах по выделению 1,2 млрд рублей на реконструкцию стадиона "Водник" в рамках реализации долгосрочной целевой программы по развитию спорта в Нижнем Новгороде на 2013-2017 годы. Благоустройство должно было завершиться в 2014 году.

В апреле того года директор института развития города "НижегородгражданНИИпроект" Евгений Усанов заявлял, что проект реконструкции стадиона полностью завершен.

Он включал в себя уже не два, а три этапа, два из которых уже прошли госэкспертизу. Проект третьего этапа выполнен и передан заказчику – управлению капитального строительства администрации Нижнего Новгорода.

По словам Усанова, предполагалось, что работы по первому этапу должны занять около года, второй этап – полтора года, полная реконструкция займет около четырех-пяти лет.

В 2014 году также при выборе участка для ФОКа в центре города территория стадиона рассматривалась как один из вариантов (тогда было принято решение строить ФОК на ул. Родионова). В феврале 2017 года мэрия вернулась к идее строительства ФОКа на "Воднике". Но планы так и не осуществились.

Один из эскизов реконструкции стадиона "Водник"

Также в июне 2017 года администрация заявляла о планах включить стадион в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. Однако, позднее, в ноябре, сообщила, что стадион не войдет в список территорий для благоустройства по федпрограмме на 2018 год. При этом стадион был включен в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года (в который по данным на ноябрь 2018 года вошли 202 общественных пространства).

Сейчас к вопросу благоустройства стадиона вернулись снова. В феврале 2019 года прошел семинар "Стадион Водник. Проблемы и перспективы", организованный Центром прикладной урбанистики, где нижегородцы сделали свои предложения по благоустройству территории. Концепция благоустройства разрабатывалась на их основе.