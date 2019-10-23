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Общество

"Пусть не коснется беда рубежей нашей Родины, а небо всегда будет мирным", - Глеб Никитин

04 ноября 2019 09:00  [56] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем народного единства.

"В 2019 году этот важнейший государственный праздник мы отмечаем в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы. У двух исторических дат очень много общего", - сказал глава региона.

"В 1941 году жители области, как и три с лишним века назад, вставали на защиту Отечества... Именно любовь к России сроднила посадского мастера начала XVII века и рабочего с завода XX века... Первый – одолел врага в сердце страны. Второй - сокрушил фашизм во всем мире. Если вдуматься делали они одно дело, выполняли одно историческое предназначение", - приводятся в сообщении слова Глеба Никитина.

"Дорогие нижегородцы! В День народного единства и в преддверии юбилея Великой Победы желаю всем нам быть достойными великих предков. Пусть не коснётся беда рубежей нашей Родины, а небо всегда будет мирным! С праздником!", - подытожил Глеб Никитин.

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