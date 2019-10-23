Нижний сегодня: главные события дня Общество

Снег, ледяной дождь и минус 6° ожидают нижегородцев на текущей неделе

Жителей Нижнего Новгорода на текущей неделе ожидают не прекращающиеся осадки в виде снега и дождя. В начале недели дневная температура ожидается в плюсовом диапазоне, а вот уже с четверга и до конца недели ожидаются лишь отрицательные температуры воздуха: градусники будут показывать днем от −2° до −3° (ощущаться будет как −6°...−10°), ночью прогнозируется похолодание от −3° до −7° (по ощущениям как −8...−10°).

Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин

Об этом РБК заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он считает целесообразным выделение из бюджета 600 млрд рублей на этот проект. Ранее РЖД направили в правительство предложение включить ВСМ в федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" с выделением из бюджета данной суммы. Общие инвестиции на строительство магистрали составят почти 2,3 трлн рублей.

Единственный в России полицейский-корги становится звездой Инстаграма

Единственный в России полицейский-корги по кличке "Рыжий" живет в Нижнем Новгороде и служит в транспортной полиции, преступников не задерживает, зато умеет искать наркотики. У него есть своя страница в Инстаграме, на которую подписаны более 5 тысяч человек и это количество увеличивается с каждой минутой. По кличке "Рыжий" его зовут только свои – близкие, а настоящее имя собаки - Ватс Дик Френсис.

Школьник из Дзержинска получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II

Ученик школы №20 – 17-летний Максим Федотов первым написал королеве и рассказал ей о своих интересах, а также о том, что владеет большой коллекцией минералов. Ответ от Елизаветы II шел в Россию около полутора месяцев.

Глеб Никитин поручил за сутки восстановить энергоснабжение в регионе, где обесточены 21 тысяча домов

По предварительным данным, обесточенными на 12:30 были более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра.

Более 4 тысяч нижегородцев до сих пор остаются без света из-за непогоды

По данным на 17:19 восстановительные работы ведутся в более чем десяти районах Нижегородской области. Восстановить энергоснабжение на большинстве электроустановок планируется до 20:00.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз "Стабильный"

Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен высокой долговой нагрузкой при эффективном управлении ликвидностью, относительно низкой гибкостью бюджетных расходов (высокая доля капитальных расходов обеспечивается средствами вышестоящих бюджетов) и сравнительно высокими показателями развития экономики.