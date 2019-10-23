"Главное в сельских играх то, что перспективные ребята из всех уголков области общаются друг с другом", - Александр Ефремцев Общество

В Княгининском районе 26 – 27 октября 2019 года прошли первые региональные молодежные сельские игры "Территория" для жителей сел и малых городов Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в играх приняли участие более 450 представителей молодежных сообществ из 34 муниципальных районов и городских округов в возрасте от 18 до 30 лет.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу Александр Ефремцев отметил, что мероприятие направлено на поддержку молодежных инициатив.

"Безусловно, это важное событие для всех. Сельские игры – это не про спортивные площадки, а про образовательные мероприятия. Для участников были созданы условия для обсуждения возможных проектов. Была организована пленарная дискуссия "Цифровизация и карьера будущего", лектории, которые вели интересные спикеры, и ребята принимали активное участие и проявляли неподдельный интерес к происходящему. Стоит отметить организаторов, благодаря которым всё прошло на высшем уровне. Одним словом, мероприятие удалось", - заявил он.

"Самое главное в таких мероприятиях то, что молодые, перспективные ребята из всех уголков области общаются друг с другом, делятся чем-то интересным и это способствует появлению новых инициатив. Основной упор идет на знакомство молодежи из села и малых городов с ресурсами, которые есть в области, в том числе с учебными заведениями. Прежде всего, это популяризация жизни на селе. Тем самым мы показываем, что можно реализовать себя не только в крупных городах, но и у себя на малой родине", - продолжил Александр Ефремцев.

"Судя по реакции зала, по откликам участников этот проект получил успех. Возьмем, к примеру, награждение участников игр и победителей – оно сопровождалось не просто аплодисментами, а настоящим "шумом" и бурными овациями. Это очень здорово. Сельские игры будут проходить и в дальнейшем. Такое решение уже принято, и я уверен, что это начало новой доброй традиции", - добавил депутат.