"Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - Ингвар Братсберг Бизнес

"Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - отметил президент ICANN Ингвар Братсберг, комментируя открытие производства нижегородской компании "Оргхим" в Малайзии.

"Я поздравляю компанию "Оргхим" с успешным запуском производства в Малайзии. Реализация этого масштабного проекта - безусловный вклад в развитие бизнеса. Сотрудничество с таким важным для нас регионом мира открывает новые возможности для дальнейших международных проектов. "Оргхим" производит инновационный продукт, развивается с перспективой на будущее. Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - добавил он.



Новое производство нижегородской компании "Оргхим" было открыто в Малайзии 7 ноября этого года.