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Бизнес

"Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - Ингвар Братсберг

08 ноября 2019 11:48  [55] Бизнес

Фото: с сайта icann-nn.ru

"Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - отметил президент ICANN Ингвар Братсберг, комментируя открытие производства нижегородской компании "Оргхим" в Малайзии.

"Я поздравляю компанию "Оргхим" с успешным запуском производства в Малайзии. Реализация этого масштабного проекта - безусловный вклад в развитие бизнеса. Сотрудничество с таким важным для нас регионом мира открывает новые возможности для дальнейших международных проектов. "Оргхим" производит инновационный продукт, развивается с перспективой на будущее. Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - добавил он.

Новое производство нижегородской компании "Оргхим" было открыто в Малайзии 7 ноября этого года.

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