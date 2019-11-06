"Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - Ингвар Братсберг

Фото: с сайта icann-nn.ru
"Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - отметил президент ICANN Ингвар Братсберг, комментируя открытие производства нижегородской компании "Оргхим" в Малайзии.
"Я поздравляю компанию "Оргхим" с успешным запуском производства в Малайзии. Реализация этого масштабного проекта - безусловный вклад в развитие бизнеса. Сотрудничество с таким важным для нас регионом мира открывает новые возможности для дальнейших международных проектов. "Оргхим" производит инновационный продукт, развивается с перспективой на будущее. Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - добавил он.
Новое производство нижегородской компании "Оргхим" было открыто в Малайзии 7 ноября этого года.
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