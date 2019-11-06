Нижний сегодня: главные события дня Общество

Учёные предупреждают о климатической катастрофе

Более 11 тысяч учёных из 153 стран мира, включая Россию, заявили "о катастрофической угрозе", связанной с изменением климата. Ученые считают, что сегодня необходимы масштабные совместные усилия по сохранению земной биосферы, чтобы избежать "неописуемых страданий" из-за климатического кризиса.

Глеб Никитин начал сотрудничество с Национальным университетом Сингапура по созданию нижегородского НОЦ

Необходимо, чтобы создаваемые в России, в том числе в Нижнем Новгороде, Научно-образовательные центры соответствовали мировому уровню. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин договорился с Национальным университетом Сингапура об обмене конкретными направлениями взаимодействия и увеличению международных контактов наших университетов, научно-исследовательских и образовательных институтов.

Помните, в июле в Нижнем Новгороде было +8°? На текущей неделе ожидается +9°

Синоптики прогнозируют на текущей неделе с 11 по 17 ноября пасмурную, но, в основном, теплую погоду – температура воздуха будет находится в плюсовом диапазоне и иногда достигать +9°. Напомним, что в конце июля текущего года столбики градусников опускались до +8°.

Льготы по налогу для большегрузов предложено установить в Нижегородской области

Предлагается установить новую льготу по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности большегрузный транспорт для магистральных междугородных и международных перевозок. Изменения в закон обусловлены важностью развития региональной логистики и оказания господдержки.

"Вредоносная гниль с личинками мух развивается в картофеле и моркови после дождливого лета", - Россельхознадзор

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора предупреждает, что после дождливого лета в клубнях картофеля и корнеплодах моркови скопились вещества, которые при неправильном хранении образуют гниющую массу, неблагоприятно влияющую на здоровье человека. Специалисты рекомендуют не обрезать поражённые гнилью участки, поскольку микотоксины не уничтожит варка или жарка овощей, и дают советы, как нужно хранить овощи, чтобы спасти урожай в условиях хранения.

Строительство IV очереди Южного обхода начнется в 2020 году

Министр транспорта России Евгений Дитрих на совещании президента с членами правительства РФ сообщил, что в этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проектируется восемь обходов городов в РФ, в том числе в Нижнем Новгороде. Речь шла о проекте IV очереди Южного обхода областного центра. Дитрих сказал, что строительство дороги начнется в 2020 году.