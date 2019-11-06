"Вредоносная гниль с личинками мух развивается в картофеле и моркови после дождливого лета", - Россельхознадзор Общество

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора предупреждает, что после дождливого лета в клубнях картофеля и корнеплодах моркови скопились вещества, которые при неправильном хранении образуют гниющую массу, неблагоприятно влияющую на здоровье человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По оценкам специалистов референтного центра, особенно этим летом пострадал от погоды картофель. Для правильного формирования клубней в июне должно быть не выше +22°. Но этим летом клубни формировались при +30°, а потом были затяжные дожди, что способствовало развитию в картофеле гнили.

В частных хозяйствах часто встречается такое заболевание, как стеблевая нематода картофеля. Этот фитогельминт живёт в почве и активно развивается в период хранения. Он превращает картофель в гниющую массу.



"Чтобы спасти урожай картофеля, после уборки надо, чтобы он две-три недели полежал на свежем воздухе", - советует заведующая лабораторией фитосанитарных экспертиз и обследований реферетного центра Россельхознадзора Лариса Медведева.

"Храните клубни в хорошо проветриваемом тёмном помещении. Можно пересыпать клубни золой. Она уберет из картофеля лишнюю влагу и не даст распространиться гнили с испорченных клубней на здоровые", - добавила она.

Морковь этим летом тоже формировалась в экстремальных условиях. В центр приносят на экспертизу новый урожай моркови, и много корнеплодов поражены альтернариозом, или "чёрной гнилью". Нередко в образцах моркови специалисты референтного центра Россельхознадзора находят личинок мух.



"Любая гниль на овощах – источник микотоксинов. Не стоит обрезать поражённые гнилью участки овоща, фрукта или ягоды. Микотоксины не уничтожит варка или жарка при высоких температурах. Такие овощи лучше не употреблять в пищу", - предупреждает Лариса Медведева.