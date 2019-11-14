Нижний сегодня: главные события дня Общество

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области Сергея Бывалова

Дело возбуждено по статье "Получение взятки в значительном размере". Следователи полагают, что Сергей Бывалов за материальное вознаграждение оказал содействие начальнику МО МВД России "Ковернинский" полковнику полиции Владимиру Григорьевичу Голованову в получении специального звания "полковник полиции" на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой последним должности.

Кроссовер Volkswagen Tharu будут выпускать в Нижнем Новгороде. Слухи или правда?

Многие СМИ в прошедшие выходные со ссылкой на издание "Экономика сегодня" опубликовали информацию о том, что "в Нижнем Новгороде на заводе Группы ГАЗ в 2020 году начнут выпускать новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek". Вероятнее всего речь шла не о заводе Группы ГАЗ, а о сборочном производстве Volkswagen Group Rus, расположенном на территории Горьковского автозавода. НИА "Нижний Новгород" обратилось в Volkswagen Group Rus с вопросом о выпуске новой модели автомобиля, однако представитель компании не предоставил однозначного ответа.

Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. В рамках соглашения регион и фонд будут взаимодействовать для привлечения иностранных инвестиций в Нижегородскую область.

Публичные слушания по инициативе нижегородского аэропорта пройдут 5 декабря

Речь идет о проекте планировки и межевания территории, расположенной от пр.Молодежный до аэропорта.

Обыски прошли в кабинете и квартире подозреваемого во взятничестве начальника нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергея Бывалова

В отношении Сергея Бывалова возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере. Следователи полагают, что взяткой являлась бытовая техника. По месту работы, а также в квартире Сергея Бывалова проведены обыски, чтобы обнаружить предметы, добытые преступным путем.

Телефонную будку в стиле ретро навсегда убрали с ул. Рождественской в Нижнем Новгороде

Телефонную будку в ретро-стиле торжественно открылась на улице Рождественской в День радио и связи 7 мая 2014 года. Однако таксофон, основное назначение которого – совершать телефонные звонки, использовался горожанами в качестве общественного туалета, за пять лет пришел в негодность и поэтому был демонтирован. Нового таксофона на этом месте устанавливать не планируется.

Несмотря на грядущие морозы, на деревьях в Нижнем Новгороде появились молодые почки

Синоптики ночью 20 ноября прогнозируют морозы до -15°. Однако на некоторых деревьях в Нижнем Новгороде образовались свежие почки с листьями. Вокруг деревьев наблюдаются остатки травы, которая, несмотря на прошедшие в октябре-ноябре небольшие снежные осадки, остается зеленой. Также в городе можно увидеть остатки растущих цветов.

Одиннадцать из 120 договоров по РЗТ исполнено за 12 лет в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода за 2007-2019 годы заключила 120 договоров по развитию застроенных территорий. Из них на текущий день 26 договоров по разным причинам расторгнуты, 11 – полностью исполнены.

Дебаркадер затонул на Оке в Нижнем Новгороде

Дебаркадер затонул на Оке в районе ул. Марата в Канавинском районе. Затопило только первый этаж дебаркадера, второй остается на поверхности. Из-за этого произошел разлив топлива. Но, как сообщили в МЧС, угрозы возгорания нет. Дебаркадер не эксплуатировался, в результате происшествия никто не пострадал.