"Дума идет по пути усиления и повышения своей эффективности", - Дмитрий Барыкин Политика

Число депутатов Думы Нижнего Новгорода планируется сократить с 47 до 35 депутатов. Соответствующий законопроект размещен на сайте Законодательного собрания Нижегородской области. Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель фракции партии "Единая Россия" Дмитрий Барыкин прокомментировал инициативу о переходе к выборам депутатов по одномандатным округам.



"Фракция "Единой России" одобрила переход на мажоритарную систему выборов в городскую Думу Нижнего Новгорода. Мы видим в этом множество плюсов. Во-первых, эта система не нова для городских депутатов. До 2005 года Дума Нижнего Новгорода формировалась именно из одномандатников. Сейчас работает третий созыв, избранный по смешанной системе. Выходит, что город просто возвращается к прежней схеме, которую лично я считаю для муниципального уровня власти наиболее удачной. Число одномандатных округов мы не увеличиваем – их остается 35.

Во-вторых, на муниципальных выборах жители голосуют за человека, а не за партийный бренд. В этом серьезное отличие городских кампаний от региональных и тем более федеральных. Людям важна работа депутата по развитию их территории, а не его партийный билет. Больше не получится побеждать на выборах в Думу только при помощи партийной риторики и лозунгов. Избиратель хочет голосовать за кандидата-хозяйственника, а не кандидата-политика. Этот запрос от населения для нас очень важен, поэтому мы охотно его поддерживаем.

В-третьих, собрание депутатов-одномандатников, настоящих экспертов в сферах экономики и городского хозяйства, способных на равных говорить с ключевыми фигурами исполнительной власти, – это большое преимущество для горожан. Дума идет по пути усиления и повышения своей эффективности именно как представительного органа власти.

Критикам изменений могу сказать, что мажоритарная система не тормозит развитие партий. Она, наоборот, стимулирует их идти в народ и растить сильных кандидатов, которым была бы по плечу победа на одномандатном округе. Это большая работа, к ней надо готовиться. А заявления оппозиции о том, что теперь их кандидатам путь в Думу заказан, я считаю беспочвенными. Нижегородцы – народ практичный, и депутатом может стать сильный неформальный лидер, если люди будут видеть в нем пользу", - считает Дмитрий Барыкин.