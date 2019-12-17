Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [6791] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4789] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
01 августа 2019 11:14  [4597] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
14 января 2019 21:04  [4209] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
21 декабря 2018 11:37  [4114] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
14 января 2019 14:10  [4087] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
18 декабря 2018 14:27  [3910] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
20 декабря 2018 15:55  [3798] "Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников
18 декабря 2018 11:41  [3742] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
20 декабря 2018 16:50  [3526] "Дмитрий Краснов - профессиональный управленец и порядочный, принципиальный человек", - Сергей Зуденков
Последние новости рубрики Политика
17 декабря 2019 16:01  [88] "Дума идет по пути усиления и повышения своей эффективности", - Дмитрий Барыкин
17 декабря 2019 15:05  [116] Глеб Никитин поздравил чешский регион-партнер с 10-летием соглашения о сотрудничестве
17 декабря 2019 14:25  [176] Экс-замглавы города по строительству Леонид Самухин назначен замдиректора ГУАД
17 декабря 2019 12:06  [156] "Единая Россия" предлагает отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
17 декабря 2019 10:57  [336] Александр Банцекин возглавил нижегородский "ЕЦМЗ"
17 декабря 2019 10:18  [222] Нового руководителя СУ СК по Нижегородской области представили Глебу Никитину
16 декабря 2019 16:08  [218] Эксперт-клуб ФоРГО подведет итоги политического года 18 декабря
16 декабря 2019 15:48  [733] Экс-руководителя "Нижегородского водоканала" Александра Попова экстрадировали из Черногории в Москву
16 декабря 2019 15:28  [237] "Люди голосуют не за партию, а за человека", - Николай Сатаев
16 декабря 2019 15:04  [393] Суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу нижегородской администрации по выбору организатора питания в школах
Политика

"Дума идет по пути усиления и повышения своей эффективности", - Дмитрий Барыкин

17 декабря 2019 16:01  [88] Политика

Число депутатов Думы Нижнего Новгорода планируется сократить с 47 до 35 депутатов. Соответствующий законопроект размещен на сайте Законодательного собрания Нижегородской области. Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель фракции партии "Единая Россия" Дмитрий Барыкин прокомментировал инициативу о переходе к выборам депутатов по одномандатным округам.

"Фракция "Единой России" одобрила переход на мажоритарную систему выборов в городскую Думу Нижнего Новгорода. Мы видим в этом множество плюсов. Во-первых, эта система не нова для городских депутатов. До 2005 года Дума Нижнего Новгорода формировалась именно из одномандатников. Сейчас работает третий созыв, избранный по смешанной системе. Выходит, что город просто возвращается к прежней схеме, которую лично я считаю для муниципального уровня власти наиболее удачной. Число одномандатных округов мы не увеличиваем – их остается 35.

Во-вторых, на муниципальных выборах жители голосуют за человека, а не за партийный бренд. В этом серьезное отличие городских кампаний от региональных и тем более федеральных. Людям важна работа депутата по развитию их территории, а не его партийный билет. Больше не получится побеждать на выборах в Думу только при помощи партийной риторики и лозунгов. Избиратель хочет голосовать за кандидата-хозяйственника, а не кандидата-политика. Этот запрос от населения для нас очень важен, поэтому мы охотно его поддерживаем.

В-третьих, собрание депутатов-одномандатников, настоящих экспертов в сферах экономики и городского хозяйства, способных на равных говорить с ключевыми фигурами исполнительной власти, – это большое преимущество для горожан. Дума идет по пути усиления и повышения своей эффективности именно как представительного органа власти.

Критикам изменений могу сказать, что мажоритарная система не тормозит развитие партий. Она, наоборот, стимулирует их идти в народ и растить сильных кандидатов, которым была бы по плечу победа на одномандатном округе. Это большая работа, к ней надо готовиться. А заявления оппозиции о том, что теперь их кандидатам путь в Думу заказан, я считаю беспочвенными. Нижегородцы – народ практичный, и депутатом может стать сильный неформальный лидер, если люди будут видеть в нем пользу", - считает Дмитрий Барыкин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2019 14:08  [345] Число депутатов нижегородской Думы сократят с 47 до 35
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph