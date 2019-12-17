"Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч", - Андрей Турчак Политика

"Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Во время приема граждан в начале декабря председатель "Единой России" Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме – снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. "Единая Россия" провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому "Единая Россия" не поддержит эту инициативу", - подчеркнул Турчак.