Последние новости рубрики Политика
23 декабря 2019 10:22  [65] "Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч", - Андрей Турчак
22 декабря 2019 09:12  [332] "С каждым годом в вашем арсенале появляются все новые технологии", - Глеб Никитин
20 декабря 2019 16:53  [561] "Активная работа по совершенствованию областного законодательства будет продолжена", - Евгений Лебедев
20 декабря 2019 15:15  [640] Глеб Никитин предложил забрать у муниципалитетов на уровень региона строительство школ и детсадов: что изменится?
20 декабря 2019 09:17  [573] "Главным результатом вашего труда был и остается покой своих сограждан, защита людей от различных угроз", - Глеб Никитин
19 декабря 2019 15:34  [309] Глеб Никитин поручил усилить экологический надзор за свалками в Нижегородской области
19 декабря 2019 15:09  [486] Андрей Турчак и Глеб Никитин обсудили развитие Започаинья
19 декабря 2019 14:13  [327] Нижегородский парламент одобрил переход на выборы депутатов Гордумы по одномандатным округам
19 декабря 2019 11:08  [228] "Главный законодательный итог года - обеспечение важнейших социальных обязательств", - Денис Москвин
19 декабря 2019 10:56  [626] Нижегородские политтехнологи "PolitProject" третий год подряд получают профессиональную премию РАПК
Политика

"Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч", - Андрей Турчак

23 декабря 2019 10:22  [65] Политика

"Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Во время приема граждан в начале декабря председатель "Единой России" Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме – снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. "Единая Россия" провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому "Единая Россия" не поддержит эту инициативу", - подчеркнул Турчак.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph