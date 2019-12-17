"Одним из важных событий стал запуск программы по капремонту школ", - Ольга Щетинина Политика

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина прокомментировала отчет губернатора региона Глеба Никитина на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.



"В уходящем году произошло много ярких событий, было принято значительное число важных решений. Во-первых, мы пересмотрели понятие "доступная среда". Мы приняли региональную концепцию непрерывного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. Это первый важный шаг для создания равных возможностей людям с особенностями развития, начиная с процесса выявления заболевания до получения образования и дальнейшего трудоустройства. Работы предстоит много, в том числе и с точки зрения изменения законодательства.



Кроме того, одним из важных событий стал запуск программы по капремонту школ за счет средств областного бюджета, инициированной губернатором области Глебом Никитиным. Сейчас мы завершаем разработку подобной комплексной программы по капремонту дошкольных и медицинских учреждений. Начнем ее реализацию уже в будущем году. Ну, и, конечно же, одним из важных событий уходящего года стало избрание Глеба Никитина Секретарем НРО партии "Единая Россия". Уверена, его назначение позволит партии эффективнее работать с запросами наших жителей", - сказала Ольга Щетинина.