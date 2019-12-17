Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [6902] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4806] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
01 августа 2019 11:14  [4613] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
14 января 2019 21:04  [4235] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
14 января 2019 14:10  [4105] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
09 августа 2019 15:13  [3297] "Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин
23 января 2019 17:58  [3217] Николай Сатаев прокомментировал уход депутатов из Думы Нижнего Новгорода
18 января 2019 14:24  [3156] Внутрипартийная работа по обновлению секретарей местных отделений "Единой России" продолжится в Нижегородской области, - Денис Москвин
21 января 2019 18:06  [2744] "При личном участии Глеба Никитина начались работы по строительству дороги "Неклюдово-Золотово", - Вадим Власов
24 июля 2019 17:02  [2708] "Только введение персональной ответственности сможет принести адекватный результат в борьбе с нелегальным алкогольным бизнесом", - Василий Суханов
Последние новости рубрики Политика
26 декабря 2019 12:29  [23] Восемь нижегородцев получили удостоверения общественных экологических инспекторов
26 декабря 2019 11:29  [94] "Одним из важных событий стал запуск программы по капремонту школ", - Ольга Щетинина
25 декабря 2019 17:51  [472] "Сама суть нацпроектов идеально совпадает с задачами МСУ", – Дмитрий Барыкин
23 декабря 2019 10:22  [451] "Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч", - Андрей Турчак
22 декабря 2019 09:12  [426] "С каждым годом в вашем арсенале появляются все новые технологии", - Глеб Никитин
20 декабря 2019 16:53  [662] "Активная работа по совершенствованию областного законодательства будет продолжена", - Евгений Лебедев
20 декабря 2019 15:15  [773] Глеб Никитин предложил забрать у муниципалитетов на уровень региона строительство школ и детсадов: что изменится?
20 декабря 2019 09:17  [665] "Главным результатом вашего труда был и остается покой своих сограждан, защита людей от различных угроз", - Глеб Никитин
19 декабря 2019 15:34  [331] Глеб Никитин поручил усилить экологический надзор за свалками в Нижегородской области
19 декабря 2019 15:09  [580] Андрей Турчак и Глеб Никитин обсудили развитие Започаинья
Политика

"Одним из важных событий стал запуск программы по капремонту школ", - Ольга Щетинина

26 декабря 2019 11:29  [94] Политика

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина прокомментировала отчет губернатора региона Глеба Никитина на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.

"В уходящем году произошло много ярких событий, было принято значительное число важных решений. Во-первых, мы пересмотрели понятие "доступная среда". Мы приняли региональную концепцию непрерывного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. Это первый важный шаг для создания равных возможностей людям с особенностями развития, начиная с процесса выявления заболевания до получения образования и дальнейшего трудоустройства. Работы предстоит много, в том числе и с точки зрения изменения законодательства.

Кроме того, одним из важных событий стал запуск программы по капремонту школ за счет средств областного бюджета, инициированной губернатором области Глебом Никитиным. Сейчас мы завершаем разработку подобной комплексной программы по капремонту дошкольных и медицинских учреждений. Начнем ее реализацию уже в будущем году. Ну, и, конечно же, одним из важных событий уходящего года стало избрание Глеба Никитина Секретарем НРО партии "Единая Россия". Уверена, его назначение позволит партии эффективнее работать с запросами наших жителей", - сказала Ольга Щетинина.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph