"Один наш завод поставил во время Великой Отечественной войны 13 тысяч танков Т-34", - Николай Жарков Политика

"Во время Великой Отечественной войны наш завод поставил 13 тысяч танков Т-34, также горьковскими рабочими было отремонтировано 1,5 тысячи танков, изготовлено 3,6 миллионов снарядов для "Катюш" и реактивной ствольной артиллерии", - заявил советник генерального директора завода "Красное Сормово", экс-руководитель завода до января 2018 года (сейчас предприятием руководит Михаил Першин – прим. НИА "Нижний Новгород") Николай Жарков, комментируя итоги заседания Оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". На сегодняшний день почти 80 компаний и организаций изъявили желание войти в состав оргкомитета и присоединиться к сбору подписей. Прием заявок продолжается.

"Также завод производил подводные лодки. Раньше данная информация держалась в строгом секрете", - рассказал Николай Жарков. По его словам, на "Красном Сормове" в годы ВОВ было построено 27 дизельных подводных лодок. Что касается атомных подводных лодок, то с 1967 года по 1994 год было построено 25 АПЛ. Начиная с момента первого строительства и по сегодняшний день — наш завод поставил 302 дизельные подводные лодки. Они предназначались и для стран Варшавского договора — Польши, Румынии, и для Китая, Индии. Три подводные лодки в месяц спускали на воду. Через 10 дней — шел эшелон. Тогда, повторюсь, большую роль играли вопросы секретности", - заключил Жарков.

Ранее, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении советнику гендиректора "Красного Сормова" Николаю Жаркову звания Героя Труда.