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Общество

Прокуратура внесла представление главврачу ЦРБ Вознесенского района из-за нарушений

30 января 2020 09:41  [461] Общество

Прокуратура внесла представление главврачу ЦРБ Вознесенского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 января 2020 года.

Установлено, что в состав Вознесенской Центральной районной больницы входит отделение скорой помощи с круглосуточным режимом работы. Выезд скорой помощи в дежурные сутки осуществляют 2 общепрофильные фельдшерские бригады. Отделение скорой помощи оснащено автомобилями класса "В" для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой помощи.

Вместе с тем, в нарушение п.7 Правил организации деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи, утв. приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388н, общепрофильная фельдшерская бригада отделения скорой помощи состоит из одного фельдшера и водителя.

Кроме того, в нарушение п.3.9 Стандарта оснащения станций скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи, утв. Приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388-н, автомобили скорой помощи не оснащены видеорегистраторами.

Также допускаются нарушения действующего законодательства при проведении медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, токсического).

Так, повторное исследование выдыхаемого воздуха, в ходе освидетельствования водителей проводится с нарушением установленного интервала. Допускаются неточности при заполнении акта медицинского освидетельствования, отсутствие подписи врача.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту халатности врачей Сосновской ЦРБ. Также прокуратура выявила нарушения в работе скорой помощи Богородской ЦР, внесла представление главврачу ЦРБ Большеболдинского района. Кроме того, выявлены нарушения в работе ФАП Ардатовского и Дивеевского районов.

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