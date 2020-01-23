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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту халатности врачей Сосновской ЦРБ Нижегородской области

24 января 2020 13:59  [70] Происшествия

Уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбуждено по факту халатности врачей Сосновской ЦРБ Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК России по региону 24 января 2020 года.

По версии следствия, с 2017 по январь 2020 года должностные лица Сосновской центральной районной больницы не назначали рекомендованные по жизненным показаниям лекарственные препараты нескольким жителям Сосновского района. Известно, что у пациентов диагностировано редкое генетическое заболевание.

В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, допустивших существенное нарушение законных прав граждан на оказание качественной медицинской помощи.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее прокуратура выявила нарушения в работе скорой помощи Богородской ЦРБ, также прокуратура внесла представление главврачу ЦРБ Большеболдинского района из-за нарушений. Кроме того, выявлены нарушения в работе ФАП Ардатовского и Дивеевского районов.

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