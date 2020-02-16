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Политика

"Серьезные бюджетные средства будут выделены на строительство и реконструкцию социально значимых объектов", - Андрей Тарасов

20 февраля 2020 17:09  [129] Политика

Очередные поправки в бюджет Нижегородской области обсудили депутаты на заседании комитета по бюджету и налогам 20 февраля 2020 года. По итогам сложившихся остатков на 1 января 2020 года в размере более 7 млрд рублей депутаты поддержали предложение внести изменения.

В рамках этих изменений предусмотрены средства на капитальный ремонт детских дошкольных образовательных учреждений – это почти 475 млн рублей и ремонт музыкальных школ искусств – более 16 млн рублей. Ещё 6,5 млн рублей выделено на проектно-сметную документацию под строительство новой школы по гребле на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

"Кроме учебы, наши дети должны заниматься дополнительным образованием: либо это спорт, либо это сфера искусств, какие-либо другие направления. Поэтому, если сегодня мы не поддержим эти учреждения, то у нас не будет полноценной возможности привлекать детей к занятиям вне школы", - заявил Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, комментируя поправки в бюджет.

Кроме этого, 10 млн рублей предусмотрено на строительство двух ФОКов: один – в Сормовском, второй – в Нижегородском районах. Ещё 105 млн рублей будет выделено на строительство центра спортивной подготовки в городе Дзержинске.

"Все объекты социально значимые, все программы реально поддержаны муниципалитетом и населением, которое проживает в этих округах. И я очень верю, что эти деньги будут использованы рачительно, все они согласованы депутатским корпусом, утверждены вместе с правительством Нижегородской области", - резюмировал Андрей Тарасов.

Напомним, на этой неделе стало известно, что еще шесть новых ФОКов хотят построить в Нижнем Новгороде.

В целом, обо всех февральских поправках в бюджет области агентство сообщало ранее. Окончательное решение о расходовании средств будет принято на заседании Заксобрания 27 февраля.

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