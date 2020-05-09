Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом

На долю Нижнего Новгорода приходится 50,2% от общего числа заболевших COVID-19, еще 49,8% случаев зафиксированы в районах и городских округах Нижегородской области. В Нижнем Новгороде коронавирус подтвержден у 3 721 жителей. За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 100 человек.

Авиарейс в Минеральные Воды планируют открыть из Нижнего Новгорода в июне

Авиакомпания планирует два рейса в неделю - по вторникам и субботам. Перелеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100, вместимость которых - 100 пассажиров. Первый рейс запланирован на 2 июня. Но стоит отметить, что сейчас действуют рекомендации Роспотребнадзора для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Эти рекомендации значительно усложняют выполнение авиаперевозок.

Всего 7 413 человек: еще 204 нижегородца заразились COVID-19, но динамика снижается

В регионе коронавирус подтвержден у 7 413 человек, причем 204 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки. Между тем, вчера в Нижегородской области было зарегистрировано 257 новых случаев COVID-19. Таким образом, наблюдается динамика к снижению заболеваемости.

Подготовка к рождению мальков стерляди началась в Нижегородской области (ВИДЕО)

Икру осетровых пород инкубировали в новом мальком цехе ООО "Мулинское рыбоводное хозяйство". Инкубации подверглось более 20 кг икры, что позволит вырастить около 2 млн личинок осетровых пород.

Нижегородский минздрав открыл горячую телефонную линию по вопросам выплат медработникам

Министерство здравоохранения Нижегородской области открыло горячую телефонную линию, позвонив на которую медицинские работники могут задать вопросы по поводу стимулирующих выплат. В дополнение к этому заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов утверждает, что работающий в медорганизациях персонал, не попавший в категорию получателей федеральных выплат (лифтеры, наладчики медтехники, работники столовых, другие сотрудники, без которых не может нормально функционировать ни одно медучреждение) в ближайшее время начнут получать региональные стимулирующие надбавки.

Еще четыре нижегородца умерли от COVID-19, увеличив число летальных исходов до 53

У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Суд над главой Гидроторфа из-за пьяного вождения отложили по болезни

Рассмотрение дела было назначено на 21 мая. Однако, от подсудимого поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с "нахождением на лечении в ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" до 25 мая".

Краснокнижные орхидеи зацвели в Керженском заповеднике (ФОТО)

В информационной заметке НИА "Нижний Новгород" представлены фотографии орхидей, которые зацвели в заповеднике и краткие характеристики этих цветов.

Депутаты думы не исключают дистанционного обучения в нижегородских школах после 1 сентября

Председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по социальной политике Сергей Горин на заседании 21 мая, где обсуждалась подготовка школ к новому учебному году, предположил, что ситуация по коронавирусу "может ухудшиться", поэтому есть вероятность, что школьники вернутся к дистанционному обучению с 1 сентября.